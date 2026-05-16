Stručnjak otkrio bez kojeg alata nikada ne ide u vrt: 'Svaki vrtlar treba jedan par'

Poznati televizijski voditelj i stručnjak za vrtlarstvo Monty Don otkrio je koji je jedini alat bez kojeg nikada ne ulazi u vrt. Sedamdesetogodišnjak gaji ljubav prema vrtlarenju od malih nogu, kada je kao dječak čupao korov u obiteljskom nasadu jagoda.

Do tinejdžerskih dana već je vješto vodio povrtnjak te je uz to čerupao piliće i cijepao drva za ogrjev. U kasnim tinejdžerskim godinama radio je kao vrtlar u Aix-en-Provenceu u Francuskoj. Po povratku u Englesku upoznao je suprugu Sarah s kojom je stvorio dom u Londonu, gdje su, kako Monty opisuje, imali "vrlo neobičan" i impresivan vrt za jedan par u dvadesetim godinama.

Upravo je taj vrt privukao pažnju jednog fotografa i lansirao ga prema zvjezdanoj karijeri. Danas, kao voditelj popularne emisije "Gardeners' World", Monty redovito nudi svoje savjete vrtlarima amaterima, piše Mirror.

Jedan alat iznad svih ostalih

U videu objavljenom na YouTube kanalu emisije "Gardeners' World", Monty priznaje da je "opsjednut alatom" i da se osjeća "nedovoljno opremljenim" ako kod sebe ima "manje od 30 alata". Ipak, postoji jedan poseban alat bez kojeg odbija izaći iz kuće.

"Svaki vrtlar mora imati škare za orezivanje. Ove su japanske, vrlo su lijepo izrađene i vrlo oštre, što je važno", objasnio je.

"Nikada ne idem u vrt bez škara za orezivanje, stoga moraju biti udobne u ruci. Moraju biti dovoljno male da ih možete staviti u džep ili u futrolu, ali i dovoljno velike da možete rezati. Jedina stvar koju bih rekao za škare jest da ih ne koristite za preteške zadatke. Trebaju biti dovoljno snažne da obave posao. Ne pokušavajte ih forsirati, ponekad vam je potrebno više od jednog para - jedan lagani i jedan za teže poslove", savjetuje Don.

Savršeni set alata za svakog vrtlara

Iako su škare neizostavne, stručnjak ističe kako bi štihača bila "lagan" odabir za njegovih pet omiljenih alata. Vlasnik je vlastite, po mjeri izrađene štihača još od 1990. godine, za koju inzistira da je "nikome drugome ne dopušta dirati".

"Koristim je već 35 godina i siguran sam da će me nadživjeti. Dobra štihača će trajati, s njom sadim sve, s njom kopam sve, to je najkorisnija stvar u vrtu", nastavio je.

Otkriva da su njegove vile izrađene na potpuno isti način. I dok su Montyjeve od nehrđajućeg čelika, priznaje da je to "dobro, ali ne i nužno". Slično tome, Don zagovara ulaganje u kvalitetnu vrtnu lopaticu.

Njegova omiljena lopatica ima ravnu oštricu, po uzoru na tradicionalni nizozemski dizajn, umjesto uobičajene zakrivljene, i koristi je "stalno". Na kraju, Monty je opisao i dobar par škara za živicu kao "užitak" u svakom vrtu, dodavši kako je taj alat na neko vrijeme "izašao iz mode", ali u posljednje vrijeme ponovno doživljava porast popularnosti.

Monty Don savjetima nastavlja inspirirati vrtlare diljem svijeta, promičući ideju da je ulaganje u kvalitetan i dugotrajan alat temelj svakog lijepog i održivog vrta. Njegova filozofija podsjeća da pravi alati ne samo da olakšavaju posao, već postaju i produžetak ruke te vjerni suputnici kroz desetljeća vrtlarenja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem'