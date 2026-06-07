Vozači, pripremite živce: Podvožnjak na Slavonskoj ostaje zatvoren, otkriveno do kada: 'Opet ide bypass'

Radnici na terenu, ali radova nema. Uklanjanje Vjesnika privremeno je stalo jer pokvario se bager koji je rukom dugom 52 metra trebao srušiti sjeverni dio zgrade.

Kako doznajemo, bager je s radom prestao oko 10 ujutro. Pokvario mu se centralni dio, a s obzirom na to da je riječ o specijaliziranom stroju i da drugog trenutačno nema, nabavit mu se mora zamjenski dio koji će se šleperom dostaviti iz Nizozemske. Kada će točno stići, još se ne zna.

A podvožnjak Slavonske avenije je zbog predostrožnosti za promet zatvoren od četvrtka ujutro. Plan je bio da se otvori večeras, no RTL-ova reporterka izvijestila je da je na hitnom sastanku odlučeno da se to neće dogoditi i da podvožnjak ostaje zatvoren za promet.

O svemu je razgovarala s nadzornim inženjerom Andrijom Stipićem.

Do kada će biti zatvoren podvožnjak na Slavonskoj aveniji?

Nažalost, podvožnjak se neće otvoriti danas u 20 sati. Koliko će biti zatvoren ne znao, ali smo sigurni da to neće biti u roku manjem od sedam dana.

Dakle, najmanje tjedan dana? Kako će promet funkcionirati?

Tako je, najmanje sedam dana. Promet će funkcionirati preko bypassa kojeg smo već imali. Bit će zatvoreno sedam dana jer se pokvario temeljni dio bagera koji preko hidraulike upravlja njime. Taj element je težak tonu i pol i on se mora dopremiti iz Nizozemske šleperom. Transport traje, njegova priprema i montiranje na bager također.

Koliko će trebati vremena da stigne zamjenski dio?

Vjerujemo da će to trajati nekoliko dana. Navodno bi već sutra trebao krenuti. Kada stigne do Zagreba montirat će se dva dana, a nakon toga slijedi rad s bagerom od nekoliko sati. Danas se navečer trebao otvoriti podvožnjak, a mi smo trebali završiti sve radove, no s obzirom na kvar ostalo nam je svega nekoliko sati rada bagerom. Ali trebamo čekati rezervni dio.

Ne postoji drugi takav bager u Hrvatskoj?

Ne postoji drugo tehnološko rješenje koje bismo mogli primijeniti ovdje, mreže ili sajle, dizalice ili kranovi. Razmišljali smo puno, no ovo je najbrže i efikasnije rješenje.

Ostalo vam je samo pet sati posla da bi se ovo moglo dovršiti i otvoriti podvožnjak?

Tako je, svi su vidjeli da radovi dobro teku ovaj vikend. Nedjelja prijepodne je izgledala idilično, no stvari se događaju, bager se pokvario i moramo ga zamijeniti.

Ovdje se čini kao opasna situacija - dio betonske konstrukcije visi sa žice. Koliko je to opasno, što ćete s time napraviti?

Jedan dio je djelomično urušen i stoji na zadnjoj etaži. To nije toliko rizično koliko izgleda jer armatura još uvijek drži taj element. Trenutno će se to konzervirati, osiguran je sigurnosni perimetar i zato nismo otvorili podvožnjak kako ne bismo ugrozili građane i promet.

U slučaju nekog jačeg nevremena, može li to pasti?

Nema mogućnosti da to padne.

Što se sve ovdje treba napraviti? Kada bi bager, nakon što mu stigne zamjenski dio, trebao nastaviti s radom?

Imamo još nekoliko sati posla da se sjeverni dio ukloni. Onda ide uklanjanje srednjeg i južnog, što ne utječe na promet Slavonskom avenijom. To je standardni proces razgradnje objekta.

Predviđeni završetak svih radova na rušenju Vjesnika bio je sredinom srpnja. Hoće li se sad produžiti radovi?

Ne bi se trebali prolongirali radovi na uklanjanju. Svi planovi imaju rezerve u sebi, vjerujem da izvođač može stići rokove koje je ugovorio.