Pokvario se bager koji uklanja sjeverni dio Vjesnika! Hoće li Slavonska ostati zatvorena?

Tijekom cijelog današnjeg dana, bager s rukom 52 metara koji je trebao uklanjati sjeverni dio Vjesnika se pokvario.

Kako neslužbeno doznajemo radi se o mehaničkom kvaru dizalice.

Više informacija objavit će naknadno iz Ministarstva graditeljstva.

Sada je pitanje hoće li se podvožnjak na Slavonskoj aveniji otvoriti po planu večeras od 20 sati nakon što je zatvoren od četvrtka ujutro.

Uskoro više...