Konačan kraj Viktora Orbana: Evo što se danas događa u Mađarskoj, trenutak je simboličan

Andras Baka smijenjen je pod Viktorom Orbanom s mjesta predsjednika Vrhovnog suda i kasnije je uspješno protiv toga vodio parnicu. Sada postaje predsjednikom Mađarske. To je simbolički raskid sa starim poretkom, piše u utorak Deutsche Welle (DW).

Mađarski predsjednik ima prije svega reprezentativne i simbolične zadaće. On izražava jedinstvo nacije i bdije nad demokratskim funkcioniranjem državne organizacije, stoji u članku 9. mađarskog Ustava.

Sada Mađarska dobiva predsjednika koji je sam po sebi simbol, a čiji izbor, predviđen za utorak (11.8.), istovremeno znači simbolički kraj poretka bivšeg premijera Viktora Orbana, koji je Mađarskom vladao 16 godina.

Andras Baka, rođen 1952., jedan je od najuglednijih mađarskih pravnika i sudac koji je pobijedio Orbanovu državu u sukobu oko preustroja pravosuđa.

Novi mađarski premijer Peter Magyar i zastupnički klub njegove stranke Tisza (Poštovanje i sloboda) izričito naglašavaju da mjesto predsjednika ne žele popuniti stranačkim političarem. Bakina je nominacija stoga i snažan dokaz protiv tvrdnje da novi mađarski premijer teži samovoljnoj vladavini ili da gradi novu verziju Orbanovog režima.

Zašto novi predsjednik?

U Mađarskoj predsjednika dvotrećinskom većinom bira parlament. To će se, prema očekivanjima, dogoditi u utorak. Baku je klub Tisze nominirao tek prošle subote (8.8.). Žurba oko njegove nominacije i izbora povezana je s time što mađarski parlament, nakon smjene predsjednika Tamasa Sulyoka i isteka njegova mandata 19. srpnja mora u roku od mjesec dana izabrati novog predsjednika.

Zapravo, mađarski predsjednik jedva da raspolaže izvršnim ovlastima i ne može trajno ometati rad vlade. Ipak, mađarski je premijer smjenu Sulyoka, kojega je uvijek iznova nazivao "Orbanovom marionetom", proglasio središnjim političkim pitanjem još prije svoje izborne pobjede u travnju.

Jedan je razlog taj što je uspon Magyara i stranke Tisza izravno povezan s takozvanom aferom pomilovanja pomagača pedofilskih zločinaca. U toj je aferi tadašnja predsjednica Katalin Novak u veljači 2024. morala podnijeti ostavku a to je bio povod za Magyarove prve javne nastupe kao suparnika Orbanove stranke Fidesz. Magyar je otad Novakina nasljednika Sulyoka neprestano optuživao da je šutio u mnogim trenucima nepravde u Orbanovom režimu.

Savjest nacije

Iako mađarski predsjednik nije obvezan davati javne izjave, neki su nositelji dužnosti tu mogućnost često koristili, prije svega prvi mađarski postkomunistički predsjednik Arpad Göncz, pisac i antikomunistički borac otpora. Göncz je 1990-ih neprestano pozivao na poštovanje ljudskih prava i demokratskih pravila. Zbog toga su ga mnogi cijenili kao "mađarsku savjest".

To što je Péter Magyar posljednje dvije godine tako često prigovarao da Sulyok nije uspio kao predsjednik biti savjest nacije, sada će posredno postati mjerilo za Andrasa Baku. Pritom Baka zapravo nije čovjek glasnih tonova i tek je kasno postao borac. Ovaj pravnik je 1978. doktorirao pravne znanosti i potom radio na različitim sveučilištima, dijelom u inozemstvu, na području poredbenog (komparativnog) prava.

Nije bio protivnik sustava

Od sredine 1980-ih Baka je istraživao provedbu ljudskih i manjinskih prava u međunarodnoj usporedbi. Ovo posljednje bilo je, zbog brutalnih kršenja ljudskih prava u Rumunjskoj diktatora Ceausescua kojima je posebno bila pogođena i mađarska manjina, već tada važna tema u komunističkoj Mađarskoj. No, Baka nije bio otvoreni protivnik komunističke diktature. Pripadao je onima koji su u relativno otvorenoj Mađarskoj 1980-ih radili na reformama unutar samog sustava.

Od 1988. Baka je bio aktivan u akademskim sindikalnim inicijativama, koje su u vrijeme promjena u Mađarskoj igrale veliku ulogu. Nakon prvih slobodnih izbora, 1990. je kao neovisni zastupnik, preko liste konzervativnog Mađarskog demokratskog foruma (MDF), ušao u parlament na nešto više od godinu dana. Od 1991. radio je kao sudac Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu.

2008., nakon dva mandata, Baka se vratio u Mađarsku i izabran je za predsjednika Vrhovnog suda. Prepoznatljivost je stekao kad ga je Orbanova vlada 2011., u okviru pravosudne reforme, pravnim trikom uklonila s dužnosti - navodno zato što je prethodno kritizirao dio reformskih planova. Formalno je Vrhovni sud reorganiziran kao Kurija; Bakina je dužnost time prestala postojati, no i dalje je ostao sudac. Baka je protiv svoje smjene podnio tužbu Europskom sudu za ljudska prava i pobijedio 2016., a da se nikada nije vratio na dužnost. Naime, najvažniji dio odluke suda, kojom je mađarska država bila obvezana poništiti pravosudnu reformu, nikada nije proveden.

Nije čovjek uličnih prosvjeda

Baka je do kraja ostao kritičar Orbanova režima, no takav koji je uvijek argumentirao strogo pravno - nije bio netko tko organizira prosvjede ili izlazi na ulicu. Zastupnički klub Tisze njegovu je nominaciju za predsjednika obrazložio ovako: "Andras Baka je tijekom čitavog svog dosadašnjeg životnog puta pridavao posebnu važnost diobi vlasti i dosljedno se zalagao za vladavinu prava i neovisnost pravosuđa. Njegov je životni put uzoran primjer zalaganja za demokratsku pravnu državu i ustavna načela."

Kako se i očekivalo, predstavnici Orbanove stranke Fidesz (Savez mladih demokrata) oštro su kritizirali Bakinu nominaciju. S obzirom na to da je Sulyokova smjena u srpnju bila nezakonita, ne može postojati ni zakoniti nasljednik, glasi njihova argumentacija. Baki se u krugovima Fidesza i od strane krajnje desne stranke Naša domovina (Mi Hazank) predbacuje i "licemjerje" - konkretno, da prihvaća Sulyokovu smjenu putem zakona krojenog za njega samog, dok je upravo takvu praksu osudio u vlastitom slučaju.

Mnogi komentatori, međutim, upozoravaju na bitnu razliku, primjerice publicist Gabor Czene u dnevniku Nepszava: "Nekadašnja Bakina smjena bila je jedan od bezbrojnih koraka u rušenju vladavine prava. Njegov izbor za predsjednika pomaže u njezinoj obnovi."

Budimpeštanski institut Political Capital, jedan od najuglednijih neovisnih instituta za istraživanje politike u Mađarskoj, u aktualnoj analizi okreće Fideszovu kritiku smjene Sulyoka i nominacije Bake. Ako je Sulyokovo razrješenje ilegitimno, pita institut, kako onda Fidesz objašnjava Bakino protupravno uklanjanje s mjesta predsjednika Vrhovnog suda? "Ako je to bilo u redu, gdje je onda sada problem?"

Andras Baka kao predsjednik neće imati lak zadatak, prognozira institut. "Orbanov je režim ionako s ne osobito širokim ovlastima opremljenu dužnost predsjednika dodatno politički ispraznio. Sada Andras Baka mora obnoviti ugled predsjedničke dužnosti. To zahtijeva prije politički nego pravni rad. Bakine su šanse za to ipak veće nego u bilo kojeg drugog predsjednika izabranog tijekom vladavine Fidesza."