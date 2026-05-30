Mađarski premijer iznenadio odlukom: Želi povratak Mađarske na Eurosong!

Nakon što je Bugarska ispisala povijesnu pobjedu na Eurosongu 2026. postigavši svoju prvu pobjedu u povijesti Eurosonga, svoju sreću na najvećem glazbenom natjecanju ponovno želi iskušati Mađarska.

Mađarski premijer Peter Magyar najavio je da će pokrenuti provjeru mogućnosti povratka Mađarske na Eurosong: 'Nema razloga da Mađarska ne sudjeluje na ovom natjecanju', poručio je Magyar dodavši da će ministru, odnosno državnom tajniku za kulturu, povjeriti analizu uvjeta za ponovno sudjelovanje Mađarske.

Podsjetimo, Mađarska se s Eurosonga povukla nakon izdanja 2019. godine ne navodeći službene razloge za takvu odluku.

U javnosti i medijima pritom su se često pojavljivale pretpostavke da je potez bio povezan sa svjetonazorom tadašnje vlasti i njezinim odnosom prema vrijednostima koje mnogi povezuju s ovim glazbenim natjecanjem.

Najbolji rezultat Mađarske zasad ostaje 4. mjesto iz 1994. godine, kada je Friderika Bayer s pjesmom "Kinek mondjam el vétkeimet?" ostvarila dosad najveći uspjeh zemlje na natjecanju. Od novijih boljih rezultata, godine 2014. je András Kállay-Saunders s pjesmom "Running" bio peti.