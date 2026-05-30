Ludi Vaso namlatio pjevača pa ispalio: ‘Da me zovete da prebijem invalida u kolicima, pristao bih!‘

Borba između Vase Bakočevića i Hrvoja Sepa privukla je veliku pažnju regionalne MMA scene, a završila je iznenađujućim ishodom već u prvoj rundi na FNC-u 31. Hrvatski borac do pobjede je stigao nakon preciznog i snažnog udarca u predjelu jetre, što je praktički dovršilo crnogorskog borca.

Za crnogorskog borca ovo je novi poraz u karijeri, i to nakon što je prije samo nekoliko mjeseci upisao pobjedu. Bakočević je i ranije bio poznat po nastupima izvan klasičnog MMA-a, uključujući i egzibicijske mečeve u različitim borilačkim sportovima, pa i boksu, gdje je znao privlačiti veliku pažnju javnosti.

U jednom takvom meču suočio se s glazbenikom Vukadinom Gojkovićem, poznatijim pod umjetničkim imenom Vuk Mob. Taj je nastup dodatno odjeknuo u javnosti zbog kontroverznih izjava koje je Bakočević tada izrekao nakon pobjede.

'Uopće nemam srama, da me zovete da prebijem invalida u kolicima, ja bih pristao na to. Svi će misliti da se šalim, ali, ljudi, zar mislite da meni novac koji sam zaradio od ove borbe može promijeniti život? Ja sam taj novac već zaradio, a ovo radim iz zabave. Da sam i ‘popio‘ udarac od Vuka, bilo bi mi svejedno. Život ide dalje, koga boli k***c ', poručio je tada Bakočević u razgovoru za srpski Telegraf.