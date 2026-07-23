Orbanov jastreb sablaznio Mađarsku: Profitirao od posla s Kinezima, Vlada najavila istragu

Mađarska vlada je u ponedjeljak najavila istragu o velikom stranom ulaganju kineskog proizvođača automobila BYD, o kojem je pregovarao bivši ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó koji je prošli tjedan dao ostavku u Parlamentu kako bi preuzeo izvršnu dužnost u tvrtki, javlja NBC News.

Sve je počelo prošle srijede kada je Szijjártó - čovjek koji je 12 godina bio mađarski šef diplomacije pod bivšim premijerom Viktorom Orbánom - na svojoj Facebook stranici objavio ostavku i detalje svoje nove pozicije u najvećem svjetskom proizvođaču električnih automobila, kineskom BYD-u, navodeći da će obnašati "međunarodnu izvršnu poziciju".

Szijjártó je objasnio da je primio "vrlo prestižnu ponudu" od vodećeg svjetskog proizvođača električnih automobila "za popunjavanje međunarodne pozicije". "BYD je jedna od najvećih uspješnih priča u automobilskoj industriji u posljednjih 20 godina", napisao je. "Počevši od danas, nastavit ću raditi kao izvršni direktor odgovoran za vanjske odnose grupe i razvoj novih poslovnih linija."

Zaobilaženje europskih pravila

Szijjártó je izgubio posao ministra vanjskih poslova nakon što je sadašnji premijer Péter Magyar u travnju pobijedio Orbánovu stranku Fidesz na mađarskim parlamentarnim izborima. Szijjártó se tada povukao, bio je odsutan s većine parlamentarnih glasovanja i rijetko se pojavljivao u javnosti ili objavljivao na društvenim mrežama.

Međutim, još 2023. dok je bio ministar, Szijjártó je najavio da će njegov sadašnji poslodavac BYD otvoriti svoju prvu europsku tvornicu u Mađarskoj - što je konglomeratu omogućilo da zaobiđe uvozne tarife Europske unije na kineska električna vozila uvedene radi zaštite domaćeg sektora automobilske proizvodnje na kontinentu.

Kao mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine, odigrao je središnju ulogu u pregovorima s BYD-om o dovođenju tvornice u Mađarsku, te je tada rekao da je odluka donesena nakon 224 runde pregovora između tvrtke i mađarske vlade. Szijjártó je taj projekt nazvao "jednom od najvećih investicija u mađarskoj gospodarskoj povijesti" i rekao da će vlada BYD-u pružiti financijske poticaje za izgradnju tvornice.

Dok su bili na vlasti, Szijjártó i Orbán protivili su se carinama EU-a na kineske proizvode i tražili su velika ulaganja od Pekinga, otvorivši niz kineskih tvornica za proizvodnju baterija za električna vozila diljem zemlje. Orbánova vlada i Peking također su zajednički razvili željeznički koridor između Mađarske i Srbije koji je dio kineske globalne trgovinske inicijative "Pojas i put".

Kritike i sukob interesa

Međutim, Szijjártóova objava o novoj poziciji dolazi usred rastućih trgovinskih napetosti između Bruxellesa i Pekinga, pri čemu je Peking već nekoliko puta zaprijetio odmazdom zbog poteza EU-a u zaštiti svog tržišta od kineskog prekapaciteta. U Mađarskoj je Szijjártó optužen za sukob interesa te izložen kritikama zbog svoje uloge u omogućavanju značajnih državnih subvencija tvrtki dok je bio na dužnosti.

Premijer Magyar rekao je u ponedjeljak zastupnicima da je Szijjártó, dok je bio na dužnosti, pomogao BYD-u "stotinama milijardi (forinti) javnog novca, diplomatskom podrškom i državnom infrastrukturom". "Ispitat ćemo sve odluke, pregovore i državne obveze koje je preuzeo Péter Szijjártó, a koje su bile povezane s ulaganjem BYD Hungary", rekao je Magyar u ponedjeljak.

Dodao je da će istraga proučiti sve subvencije, porezne olakšice, dozvole, ekološka izuzeća i javno financirana ulaganja dana velikim multinacionalnim tvrtkama tijekom Orbánova mandata. "Istražit ćemo tko je donio te odluke, tko ih je pripremio, koja su stručna upozorenja ignorirana i koliki su teret ostavile na mađarske porezne obveznike, radnike, lokalne zajednice i okoliš", rekao je Magyar.

Kontroverze i veze s Rusijom

Dok je bio ministar vanjskih poslova, Szijjártó je također održavao bliske odnose s Rusijom. Često je putovao u Moskvu kako bi pregovarao o sporazumima o kupnji ruske nafte i plina te se sastajao s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejem Lavrovom, kojeg je nazivao svojim "prijateljem".

Bio je upleten u kontroverze tijekom mađarske izborne kampanje 2026. kada je The Washington Post izvijestio da je redovito telefonirao Lavrovu tijekom sastanaka EU na visokoj razini s "izvještajima uživo o onome što se raspravljalo".

Szijjártó je odbacio izvješće, ali je priznao da se s Lavrovom savjetovao prije i poslije sastanaka ministara vanjskih poslova EU-a o njihovom dnevnom redu i odlukama.

Tijekom vladine konferencije za novinare prošlog tjedna, Magyar je rekao da je "koliko zna" pokrenuta istraga o Szijjártóovim vezama s ruskom vladom.