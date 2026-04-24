Orbanov jastreb na odlasku dao intervju i priznao: Boli što ga smatraju izdajnikom

Mađarski ministar vanjskih poslova na odlasku, Péter Szijjártó, koji je nakon poraza Orbanove stranke Fidesz na nedavnim parlamentarnim izborima, "propao u zemlju", dao je svoj prvi veliki intervju nakon što je stranka suparnika Petera Magyara, Tizsa, pobijedila.

Szijjártó je u razgovoru za Telex rekao da je rezultat parlamentarnih izbora u Mađarskoj sigurno bio u skladu s voljom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Rekao je kako se nada, čak i moli, da se Mađarska neće uplesti u rusko-ukrajinski rat.

"Nisam bio vojnik, ne mislim da bi me – sa 48 godina – ako bi me tko pogledao, smatrao prikladnim za borbu na bilo kojem frontu", rekao je te dodao kako mu se čini da je međunarodna politika skliznula u prihvaćanje da je ovo doba rata.

O pozivu u vojsku

Na pitanje kakav utjecaj misli da je Fideszova stalna ratna retorika imala na mentalno zdravlje Mađara, Szijjártó je rekao da su i Mađari ginuli u rusko-ukrajinskom ratu, a Fidesz je svoju politiku gradio na zaštiti zemlje od prijetnje ratom, ali uvijek iz dobre volje.

Uskoro bivši ministar rekao je da sebe smatra domoljubom i suverenistom. "Ono što oni koji nam se protive, oni koji se s nama ne slažu, neka druga politička strana, misle o sebi je njihova vlastita definicija, na koju imaju pravo", rekao je.

O ruskoj vezi

Kad je Rusija napala Gruziju 2008. godine, Péter Szijjártó bio je jedan od najglasnijih kritičara ruske agresije, te su organizirane demonstracije protiv ruske agresije. Putinov režim je od tada postao još autoritarniji, a Szijjártó se sada kao ministar ponašao puno drugačije.

Ali, prema njegovom mišljenju, ljudi posljednjih godina nisu htjeli razumjeti njegov stav, koji je sljedeći: osuđuje to što je Rusija napala Ukrajinu, ali pitanje je sada drugačije: pitanje je može li rat što prije završiti i za to se moraju uložiti napori.

Rekao je da žali ako su Mađari stekli dojam da se zemlja udaljavala od Europe i približavala Putinu, jer po njegovom mišljenju to nije stvarno stanje.

Rekao je da se kao ministar usredotočio na razvoj dobrih odnosa, uključujući i s Rusijom.

'I sama pretpostavka je uvredljiva'

Boli ga što ga mnogi u Mađarskoj smatraju izdajnikom, jer po njegovom mišljenju nikada nije počinio takav čin.

Također smatra uvredljivim pretpostaviti da bi Magyarova buduća vlada prilikom primopredaje pronašla dokument o mađarskoj vladi, Viktoru Orbánu ili Szijjártóovom odnosu s Rusijom, što bi povlačilo ozbiljne pravne posljedice. To je njegov komentar na Magyarovu izjavu da Szijjártó uništava dokumente mađarske vlade na odlasku.

Szijjártó je rekao da je uvrijeđen što se Fidesz stranku naziva proruskom, jer nikada nisu služili interesima Rusa.

"Kako bi i mogli? Bez uvrede, ali čak je i sama pretpostavka uvredljiva, vrlo uvredljiva“, rekao je.

Prema njegovim riječima, legitimna je rasprava o tome čijem ukusu odgovara mađarsko-ruski odnos, "ali vikati optužbe za izdaju i optužbe da je zbog toga uhvaćen, mislim da je to puno. Optuživati ​​nekoga za izdaju vrlo je ozbiljna stvar."

Rekao je da na svakom sastanku Vijeća ministara vanjskih poslova govori o čemu razgovaraju i kada razgovara s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom telefonom - što ruska strana misli, što ga zanima. Također je tvrdio da Rusima nikada nije dao nikakve tajne informacije.

