Prelijepi prizori iz Zagreba: Tisuće mladih ispunile ulice grada u velikom hodu

Više tisuća ljudi okupilo se u subotu na 8. Antunovskom hodu mladih, duhovnom hodočašću u čast sv. Antunu Padovanskom koji se ove godine uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve" odvija unutar Jubilejske godine, povodom 800. obljetnice dolaska sv. Antuna u Padovu i njegova preminuća.

Uz duhovne pjesme i uz geslo "Ako imaš Boga, imaš sve", mladi su se oko podneva počeli okupljati ispred samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u zagrebačkoj Dubravi.

Mladima je prenesena poruka zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše da danas "neće samo prijeći neke kilometre, već će krenuti na put vjere, moleći, pjevajući i svjedočeći da je Krist živ i prisutan među nama i u baštini koju nam ostavlja sv. Antun Padovanski već 800 godina". Rečeno im je da neka svaki korak koji danas učine bude korak bliže Kristu, po uzoru na sv. Antu, i neka im današnje geslo koje ih okuplja postane program života.

Fra Brčina: 'Bog i Božja ljubav može pročistiti svako srce'

Na središnjem događanju, euharistijskom slavlju održanom popodne, fra Stjepan Brčina je mladima poručio da "predaju srce Bogu, da mu predaju svaku emociju, lošu, negativnu, brigu, strah, tugu, grijeh...sve". "Bog, koji je Ljubav, nas želi obnoviti", rekao je u propovijedi fra Brčina i zaželio da ovo hodočašće bude početak pročišćenja naše duše.

"Bog i Božja ljubav može pročistiti svako srce. Nije bitno kako se mi danas osjećamo, već što želimo, želimo li Boga vratiti u život", rekao je i poručio mladima da "imaju pouzdanje u Boga i vrate ga u središte. Ako stalno pričamo o zlu, tako mu se otvaramo (...) Nemojte pozornost usmjeravati na zlo. imajmo pouzdanja u Boga, vratimo ga u centar", rekao je. Istaknuo je da i "ako je zlo tako jako, ono ništa ne može tebi ako je tvoje srce s Bogom i čisto".

Po njegovim riječima, "srce je ključ svega". "Tu Bog želi biti". Upozorio je da često ne vidimo one lijepe stvari, da već imamo puno, nego, "poput Eve, vidimo samo ono što nemamo". "Trčimo za onim što nemamo, a nemamo kada uživati u onome što imamo jer ne cijenimo ono što imamo", rekao je fra Brčina.

Pozvao je mlade da uživaju u međuljudskim odnosima, da zahvaljuju Bogu na njihovoj obitelji i prijateljima. "Uživajte u onome što imate i nemojte misliti samo na ono što nemate jer, ako imaš Boga imaš sve", rekao je Brčina.

Izrazio je radost što danas pred sobom vidi toliko mladih jer je, kako je rekao, "to dobar znak da žele vratiti Boga u središte".

"Svi smo mi ovdje danas da produbimo odnos s Bogom. Bravo mladi, jer radimo kontra struje ovoga svijeta, kontra duha ovog svijeta. Jer vaš prisutnost na ovoj misi i ovom suncu pokazuje da želite vratiti Boga u središte, pustite ga da ostane u vašem srcu. Pustite Boga da vas ljubi".

Sv. Antun Padovanski - nadahnuje svojim životom služenja i ljubavi

Nakon mise, hodočasnici su se uputili prema Trgu bana Josipa Jelačića gdje ih čeka program ispunjen pjesmom, molitvom, razgovorom i evangelizacijom.

Do bazilike sv. Antuna Padovanskog trebali bi doći oko 19.30. gdje će se održati euharistijsko klanjanje i čašćenje relikvija sv. Antuna i zahvalno slavljenje. Sv. Antun Padovanski je svetac koji stoljećima nadahnjuje svojim životom služenja i ljubavi prema najpotrebnijima.

Organizator 8. Antunovskog hoda je fra Stjepan Brčina, uz Centar za promociju duhovnih zvanja OFMConv., u suradnji sa Župom i bazilikom sv. Antuna Padovanskog te Evangelizacijskom zajednicom Sveti Duh.