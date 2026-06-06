Severina 'zapalila' publiku u Makarskoj! Pogledajte kako se izvijala u blistavoj minijaturnoj haljini

Hrvatska glazbena zvijezda Severina Vučković (54) sinoć je na prepunom Kačićevu trgu u Makarskoj održala koncert u sklopu proslave 20. izdanja WTA Makarska Opena. Brojna publika iz Makarske, okolnih mjesta i drugih dijelova Hrvatske okupila se kako bi uživala u hitovima jedne od najpopularnijih regionalnih izvođačica.

Osim glazbenim spektaklom, Severina je pažnju privukla i svojim modnim izdanjem. Za nastup je odabrala svjetlucavu mini haljinu asimetričnog kroja s resama i korzetom koja je naglasila njezinu vitku figuru. Kao i obično, pjevačica je bila vrlo energična i posvećena obožavateljima.