Severina odala počast Marilyn Monroe i otkrila osobnu vezu s umjetnikom Dimitrijem Popovićem

U jeku globalnih obilježavanja stote godišnjice rođenja neprežaljene Marilyn Monroe, jedna od najvećih regionalnih glazbenih zvijezda, Severina (54), pridružila se slavlju na jedinstven način. Prisustvovala je otvorenju izložbe cijenjenog slikara Dimitrija Popovića u Zagrebu, a svojim pratiteljima na Instagramu nije samo prenijela atmosferu, već je otkrila i duboku osobnu vezu s umjetnikom. U elegantnom izdanju koje je privuklo veliku pažnju, pjevačica je podijelila niz fotografija i dirljivih promišljanja o vječnoj inspiraciji i složenosti ženske prirode.

Počast vječnoj divi iza blještavila Hollywooda

U emotivnoj objavi koja je brzo prikupila simpatije publike, Severina je podijelila dojmove s otvorenja izložbe "Rođendanska noć" slikara Dimitrija Popovića u zagrebačkom Kaptol Boutique Cinema. Događaj je organiziran kao umjetnički hommage stotoj godišnjici rođenja Marilyn Monroe, ikone čiji bi rođendan bio prvog lipnja 2026. godine. Severina je u svom osvrtu naglasila kako je Monroe bila mnogo više od jednodimenzionalnog simbola ljepote i glamura.

Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

"Neke žene ne odu nikada. Ostanu između kadrova, u pjesmama, fotografijama i sjećanjima generacija koje dolaze", započela je svoju objavu. "Iza osmijeha koji je osvojio svijet, krila se nježnost, ranjivost, snaga i vječna potraga za ljubavlju i pripadanjem. Svako ovo djelo otkriva neki novi sloj njezine priče." Upravo to je i bila namjera umjetnika - ne slaviti tek ikonu masovne kulture, već istražiti "egzistencijalnu fragmentaciju" žene obilježene senzualnošću i autodestrukcijom. Fotografije u Severininoj objavi prikazuju stilizirane portrete i fragmentirane prikaze ženskog tijela, tipične za Popovićev nadrealistički izričaj, a pjevačica pozira pored djela te u društvu samog autora.

'Ostat ću zabilježena u slikarstvu'

Osim što je iskazala duboko divljenje prema temi izložbe, Severina je iznenadila pratitelje otkrićem jednog manje poznatog detalja iz vlastitog života. Naime, i sama je imala priliku biti muza i model cijenjenom slikaru. "...i sama sam imala sreću biti model Dimitriju, sreću što ću i na taj način ostati zabilježena (ako ne s ovim čime se bavim, onda barem u slikarstvu)", napisala je u svom prepoznatljivom, duhovitom tonu.

Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

Njezin dolazak na izložbu nije prošao nezapaženo ni zbog upečatljivog modnog odabira. Odjenula je elegantno krem odijelo koje se sastojalo od hlača s prorezima na gležnjevima i odvažnog sakoa s puf rukavima, izrezima na ramenima i izrazito dubokim dekolteom. Pozitivne reakcije nisu izostale ni u komentarima, gdje su joj podršku i divljenje iskazale kolegice Doris Dragović i Marijana Batinić, kao i brojni obožavatelji koji su joj poručili da je "kraljica".

Njezin osvrt na život Marilyn Monroe služi kao snažan podsjetnik na ljudskost i ranjivost koje se često kriju iza blještave fasade slave, dok je otkriće o suradnji s Dimitrijem Popovićem zaintrigiralo javnost. Uoči njezinog velikog koncerta koji se očekuje osmog kolovoza u pulskoj Areni, pjevačica pokazuje da njezini interesi sežu i izvan glazbenih pozornica.