Vatromet, bengalke i hitovi: Pogledajte kako je Doris Dragović priredila noć za pamćenje u Splitu

Split je i ove godine svečano obilježio blagdan svetog Dujma, zaštitnika grada, a središnji događaj večeri bio je koncert Doris Dragović na prepunoj Rivi.

Na samom početku nastupa pjevačica je okupljenima poželjela blagoslov svetog Duje za cijeli grad i sve obitelji te zahvalila publici što je upravo njihov koncert odabrala za slavlje ove posebne večeri.

Dodala je i kako ih je poslužilo lijepo vrijeme bez kiše, nakon čega je atmosferu otvorila pjesmom Marija Magdalena.

Tijekom večeri nizali su se hitovi dok je završnica koncerta bila posebno dojmljiva uz vatromet i brojne bengalke koje su obasjale Rivu. U jednom trenutku Doris Dragović je dodatno zapalila atmosferu uz povik: “Hajduk će biti prvak svita!”

Kako je sinoć proslava izgleda u Splitu pogledajte u galeriji