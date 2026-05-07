JEDAN NA JEDAN /

Najveće tučnjave suigrača: Svi skandali unutar momčadi koji su šokirali svijet

Foto: Alessandro Garofalo
Zlatan Ibrahimović protiv Oguchija Onyewua (AC Milan) Godine 2010. Zlatan Ibrahimović i američki branič Oguchi Onyewu upustili su se u brutalnu tučnjavu na trening terenu AC Milana. Prema BBC Sportu, Ibrahimović je tučnjavu u svojoj autobiografiji opisao kao "poput života i smrti", navodeći da su se valjali uokolo udarajući šakama i koljenima, a sukob je rezultirao slomljenim rebrom za Onyewua.
Tučnjave na trening terenu relativno su česta pojava u elitnom nogometu, često potaknute intenzivnom konkurencijom, visokim ulozima i velikim egom. 

Neki od najpoznatijih incidenata uključivali su fizičko nasilje između zvijezdanih suigrača, a slično se dogodilo i u Real Madridu. Svakodnevne napetosti u madridskom Realu su kulminirale fizičkim obračunom urugvajskog nogometaša Federica Valverdea i Francuza Aureliena Tchouamenija nakon čega je Valverde završio u bolnici.

Prilikom obračuna Valverde je zaradio duboku posjekotinu na glavi, službeno je obznanio klub, a poznato je i da neće igrati u nedjelju na Camp Nou, kada je na rasporedu veliki derbi Barcelone i madridskog Reala. Gotovo sigurno u tom susretu neće za Real igrati niti Tchouamenija.

Za Reuters je glasnogovornik Reala izjavio da neće komentirati događaje u svlačionici, a da klub još uvijek razmatra na koji način reagirati povodom ovog incidenta.

Nije obračun Valverdea i Tchouamenija bio jedini slučaj ovog tjedna već su se ranije sukobili Antonio Rudiger i Alvaro Carreras.

Odmah nakon sukoba čelnici Reala su sazvali hitan sastanak na kojem će odrediti kazne i suspenzije za igrače, ali i pronaći rješenja nakon što u klubu već duže vrijeme traje negativna atmosfera. Drugu sezonu u nizu Real je ostao bez naslova prvaka La Lige, a ove sezone je i ranije nego inače ispao u Ligi prvaka, u četvrtfinalu od Bayerna.

U nedjelju kada se na Camp Nou sastaju Barcelona i Real Madrid katalonska momčad remijem može matematički osigurati novi naslov prvaka španjolske La Lige.

7.5.2026.
22:11
Sportski.netHina
Alberto Gardin/NurPhoto/Shutterstock Editorial/Profimedia
ObračuniSuigračiIncidentiTrening
