Izgleda kao plišana igračka, a vješt je lovac na podzemno blago: Ovo su vaše fotografije!

Iza izgleda koji podsjeća na plišanu igračku i njegovih bogatih, kovrčavih pramenova skriva se jedna od najstarijih i najintrigantnijih pasmina na svijetu. Lagotto Romagnolo, poznat kao talijanski vodeni pas, nije tek umiljati pratitelj, već i istinska legenda s dugom i neobičnom poviješću. Njegova priča započinje u pradavnim močvarnim krajolicima, a s vremenom se razvija u jedinstvenu misiju – potragu za jednim od najcjenjenijih gastronomskih blaga na svijetu, tartufima.

Tijekom stoljeća, ova pasmina predstavljala je snažnu povezanost i zajedništvo između ljudi i životinja. Bilo da neumorno istražuje šumsko tlo tražeći tartufe ili bezbrižno trčkara gradskim zelenilom, Lagotto Romagnolo u sebi nosi prirodnu sklonost suradnji i razigranoj energiji. Riječ je o odanom, vedrom i iznimno inteligentnom suputniku koji i najobičniji dan pretvara u uzbudljivu avanturu – čak i kada se ''skriveno blago” svodi na poslasticu zaboravljenu ispod tepiha.

Pitali smo vas da nam pošaljete fotografije svojih ljubimaca, a slike su nas - malo je reći - oduševile. Prolistajte galeriju i otkrijte plišane medvjediće zvane Lagotto Romangolo.