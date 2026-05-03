Lovac na tartufe neodoljivih kovrča: Vjeran pratitelj koji svaki dan pretvara u pustolovinu

Iza lica plišanog medvjedića i neodoljivih, gustih kovrča skriva se jedna od najstarijih i najzanimljivijih pasmina na svijetu. Lagotto Romagnolo, talijanski vodeni pas, nije samo umiljati ljubimac, već i živuća legenda čija priča počinje u drevnim močvarama, a završava potragom za jednim od najcjenjenijih gastronomskih blaga na Zemlji - tartufima.

Ovaj inteligentni i privrženi pas osvaja svojom vedrom naravi i radnom etikom, a danas je jedina pasmina na svijetu službeno specijalizirana za traženje ovih skupocjenih gljiva.

Od lova na patke do šumskog zlata

Povijest Lagotta seže stoljećima, a možda i tisućljećima unatrag. Neki dokazi, poput prikaza na etruščanskim artefaktima, upućuju na to da su psi sličnog izgleda postojali na području sjeveroistočne Italije još od sedmog stoljeća prije Krista. Pouzdani pisani tragovi potvrđuju njihovu prisutnost u močvarama regije Romagna već početkom 17. stoljeća.

Njihovo ime savršeno opisuje njihovu prvotnu svrhu. "Lago" na talijanskom znači jezero, a na lokalnom dijalektu izraz "Càn Lagòt" prevodi se kao "vodeni pas". Stoljećima su bili nezamjenjivi partneri lovcima, neustrašivo zaranjajući u hladne vode kako bi donosili odstrijeljene ptice močvarice. Njihova gusta, vunasta i vodootporna dlaka služila im je kao savršena izolacija. Čak su i unutarnji dijelovi ušiju prekriveni dlakom kako bi se spriječio ulazak vode.

Preokret u njihovoj povijesti dogodio se krajem 19. stoljeća, kada su močvarna područja masovno isušivana kako bi se pretvorila u obradivu zemlju. S nestankom močvara, nestala je i potreba za vodenim psima. Pasmini je prijetilo izumiranje, no njihov izvanredan njuh i inteligencija nisu prošli nezapaženo. Lokalno stanovništvo prepoznalo je njihov potencijal za traženje tartufa, podzemnih gljiva koje rastu u simbiozi s korijenjem određenog drveća i koje je bez pomoći životinja gotovo nemoguće pronaći.

Tako je Lagotto doživio potpunu transformaciju. Iz vodenog retrivera postao je vrhunski tartufar. Uzgajivači su s vremenom čak potiskivali njihov lovački instinkt kako ih miris divljači ne bi ometao u potrazi za "šumskim zlatom". Nažalost, tijekom te tranzicije često su ih križali s drugim pasminama koje su imale dobar njuh, što je gotovo dovelo do nestanka čistokrvnog Lagotta. Tek je sedamdesetih godina prošlog stoljeća skupina entuzijasta pokrenula program spašavanja pasmine, zahvaljujući kojem danas uživamo u društvu ovih jedinstvenih pasa.

Inteligentan i odan obiteljski pas

Lagotto Romagnolo je pas srednje veličine, snažne i skladne građe. Ono što ga čini prepoznatljivim jest gusta, kovrčava dlaka koja se vrlo malo linja, zbog čega se smatra dobrim izborom za ljude sklone alergijama. Ipak, njegova dlaka zahtijeva redovito održavanje kako se ne bi zapetljala i stvorila čvorove.

Ispod kovrča krije se izvanredan karakter. Lagotti su iznimno inteligentni, željni učenja i nevjerojatno odani svojoj obitelji. Vole udovoljiti, što ih čini relativno lakima za dresuru, no najbolje reagiraju na pozitivne metode i nagrađivanje. Zbog svoje osjetljive prirode, grubost i vika neće donijeti dobre rezultate.

Foto: Shutterstock

Poznati su kao odlični obiteljski psi, nježni i strpljivi s djecom. Uz ranu socijalizaciju, dobro se slažu i s drugim kućnim ljubimcima. Iako su uzgojeni za rad, nisu toliko zahtjevni kao neke druge radne pasmine i rado će se sklupčati uz svoje vlasnike nakon aktivnog dana.

Život s kovrčavim tragačem

Iako se vaš Lagotto možda nikada neće baviti traženjem tartufa, njegovi instinkti su i dalje snažni. Ovo je pas kojem je potrebna redovita fizička, ali i mentalna stimulacija. Bez adekvatnog "posla", mogao bi sam pronaći zabavu, poput preuređivanja rublja ili kopanja rupa u dvorištu. Njegova ljubav prema kopanju duboko je ukorijenjena, pa je pametno osigurati mu prostor gdje to smije raditi.

Duge šetnje, planinarenje i plivanje idealne su aktivnosti za njega. Njihova prošlost vodenih pasa znači da obožavaju vodu, pa nemojte biti iznenađeni ako iskoriste svaku priliku za kupanje. Igre koje potiču korištenje njuha, poput skrivanja poslastica po kući ili travi, sjajan su način da se zadovolji njihov urođeni instinkt i mentalno ih se umori. Samo pet minuta takve igre može biti iscrpljujuće kao puno duža šetnja.

Lagotto Romagnolo nije pretjerano glasan pas, ali će vas lajanjem upozoriti na dolazak stranaca. On je inteligentan pas koji uči vašu rutinu i voli rješavati probleme, što je istovremeno i šarmantno i izazovno. Ako se čini da mu je dosadno, to je samo njegov način da kaže: "Molim vas, dajte mi današnji zadatak."

Kroz povijest, ovaj je pas bio simbol partnerstva između čovjeka i životinje. Bilo da trči kroz šumu u potrazi za tartufima ili se igra u gradskom parku, Lagotto Romagnolo u sebi nosi duh suradnje i radosti. On je vjeran, veseo i pametan pratitelj koji svaki dan pretvara u malu pustolovinu u potrazi za skrivenim blagom, pa makar to bila samo poslastica ispod tepiha.

Nedjeljom na portalu Net.hr čitajte o pasminama kućnih ljubimaca.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'