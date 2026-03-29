Stvoren da bude obožavan: Shih Tzu znači 'mali lav', a jedina opasnost je što će vam ukrasti srce

Postoje psi koji su uzgajani za lov, čuvanje stada ili zaštitu imovine. A onda postoji Shih Tzu, pasmina stvorena s jednom jedinom, ali najvažnijom svrhom: da bude obožavani suputnik. Njegovo ime na mandarinskom znači "mali lav", no jedina opasnost koja prijeti od ovog stvorenja jest da će vam nepovratno ukrasti srce.

Porijeklom iz drevnih tibetanskih samostana i carskih palača Kine, ovaj maleni pas nosi u sebi stoljeća kraljevske povijesti, što se i danas može vidjeti u njegovom ponosnom, gotovo arogantnom držanju. S glavom visoko uzdignutom i raskošnim repom povijenim preko leđa, Shih Tzu korača svijetom kao da mu pripada, a vi ste samo sretnik kojemu je dopušteno da ga prati.

Život s malenim aristokratom

Iza tog kraljevskog izgleda krije se vesela, zaigrana i nevjerojatno privržena osobnost. Shih Tzu živi za ljudsko društvo i najsretniji je kada je u centru pažnje, udobno smješten u krilu svog vlasnika. Ne računajte na njega kao na psa čuvara; vjerojatno bi svakog provalnika dočekao mašući repom i ponudio mu svoje najdraže igračke. Iako su iznimno pametni i brzo uče trikove kojima će vas šarmirati, njihov trening može biti pravi test strpljenja.

Shih Tzu često ima "svoje mišljenje" o naredbama i gledat će vas kao da je ono što tražite jednostavno ispod njegove razine. Zato pristup mora biti isključivo pozitivan, ispunjen pohvalama i nagradicama, jer i blago povišen ton može povrijediti njihove osjetljive osjećaje.

Jedna od najvećih prednosti ove pasmine jest njena prilagodljivost. Shih Tzu je savršen pas za stan. Ne trebaju mu duge, iscrpljujuće šetnje; nekoliko kraćih izlazaka dnevno i malo igre u dnevnom boravku bit će mu sasvim dovoljni. Ipak, treba biti oprezan tijekom vrućih i vlažnih dana. Zbog svoje kratke, spljoštene njuške (stručno, brahicefalične karakteristike), teško podnose vrućinu i skloni su toplinskom udaru, pa su klimatizirani prostori ljeti njihov najbolji prijatelj.

Dlaka kao ukras i obaveza

Dlaka je riječ koja kod vlasnika Shih Tzua izaziva i ponos i blagu glavobolju. Njihovo dugo, svilenkasto krzno koje seže do poda zahtijeva svakodnevno češljanje kako bi se spriječilo zapetljavanje. Mnogi se vlasnici stoga odlučuju za praktičnu i neodoljivo slatku "puppy cut" frizuru koja znatno olakšava njegu. Dobra vijest je da se gotovo uopće ne linjaju, što ih čini dobrim izborom za osobe sklone alergijama. Međutim, briga ne staje kod krzna. Zbog velikih, istaknutih očiju skloni su oftalmološkim problemima, dok im uši i zubi zahtijevaju redovitu provjeru i čišćenje. A kad padne noć, pripremite se na simpatičnu simfoniju hrkanja i frktanja, još jednu posljedicu njihove preslatke, ali specifične anatomije.

Legende iz Zabranjenog grada

Povijest ove pasmine jednako je bogata kao i njihova dlaka. Legenda kaže da je Buddha putovao u pratnji malenog psića koji se, kada bi zaprijetila opasnost, mogao pretvoriti u lava. U znak zahvalnosti, Buddha ga je poljubio u čelo i ostavio mu bijeli znak, "Buddhin poljubac", koji i danas krasi mnoge pripadnike ove pasmine. Nadimak "pas krizantema" dobili su jer im dlaka na licu raste u svim smjerovima, podsjećajući na latice tog cvijeta. U carskoj Kini bili su toliko cijenjeni da su ih plemkinje nosile u širokim rukavima svojih haljina ili ih držale u podnožju kreveta da im griju noge, piše PetMD.

Ova pasmina je, nažalost, bila na rubu izumiranja. Nakon komunističke revolucije u Kini, Shih Tzu je gotovo nestao jer je bio simbol bogatstva i carskog dvora. Cijela današnja svjetska populacija potječe od svega četrnaest pasa, sedam mužjaka i sedam ženki, koji su prokrijumčareni iz Kine i spasili pasminu od zaborava.

Posjedovati Shih Tzua znači imati živahnu, umiljatu i ponekad tvrdoglavu sjenu koja vas prati u stopu. Oni su dokaz da najveće stvari često dolaze u najmanjim pakiranjima. Pružite im ljubav, pažnju i udobno mjesto u svom krilu, a oni će vam uzvratiti bezuvjetnom odanošću i beskrajnom radošću, pretvarajući svaki vaš dan u malu carsku svečanost.

