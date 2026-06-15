GOOOL Kakva utakmica, ljudi dragi! Nema spavanja, pala su već tri pogotka

U drugoj utakmici u skupini F Svjetskog nogometnog prvenstva od 04:00 ujutro po našem vremenu upravo igraju Švedska i Tunis. Utakmica se igra na Estadio Monterrey u Guadalupeu.

1. kolo skupine F Svjetskog nogometnog prvenstva 2 Švedska : 1 Tunis

ŠVEDSKA: Nordfeldt - Hien, Lindelof, Lagerbielke - Bernhardsson, Karlstrom, Ayari, Gudmundsson - Nygren - Gyokeres, Isak.

Izbornik: Graham Potter.

TUNIS: Chamakh - Ben Hmida, Rekik, Talbi - Valery, Skhiri, Khedira, Slimane, Ali Abdi - Hannibal, Saad - Chaouat.

Izbornik: Sabri Lamouchi.

MONTERREY (MEKSIKO) - Estadio BBVA, sudac: Yael Falcon Perez (Argentina)

Utakmica je počela vrlo žustro od strane Švedske. U 7. minuti, Švedska je povela 1-0. Zabio je igrač koji ima korijene iz Tunisa, Garcin Ayari. Bila je to prava "bomba". Nakon velike pogreške vratara Chamakha, koji je istrčao s gola, Ayari je iskoristio i preciznim udarcem iz daljine pogodio mrežu. Ayari je, inače, odbio slaviti pogodak jer se radi o veznjaku, kao što smo naveli, porijeklom iz Tunisa.

U 13. minuti, Slimane se izvukao na lijevu stranu šesnaesterca, primio loptu i pucao iz prve, ali spreman je bio vratar Nordfeldt na to. No, sudac je svirao zaleđe.

U 30. minuti, igrač Arsenala Isak bacio je u trans sve navijače Švedske. Tunis je opet ostavio dosta prostora Šveđanima, koji su pokazali da su ubojiti u tranziciji. Primio je Isak loptu na lijevom krilu, sjurio se prema golu, prebacio se na desnu nogu i pogodio malu mrežu za udvostručenje prednosti Šveđana.

U 43. minuti, Omar Rekik zabio je za smanjenje rezultata Tunisa 2-1. Nakon auta pa novog ubačaja Omar Rekik zabio je glavom u suprotni kut. Šveđanima je ovo bila 12 uzastopna utakmica u kojoj su primili pogodak.

Utakmica je u tijeku...

Najava

Nakon remija Nizozemske i Japana 2-2, u utakmici u kojoj su se Japanci dva puta vraćali, Švedska i Tunis imaju priliku pobjedom na startu Svjetskog nogometnog prvenstva odmah uhvatiti važan zalet u borbi za prolazak dalje. Šveđani u susret ulaze kao favorit, ali Tunis će svoju šansu tražiti u čvrstoj obrani i brzim izlascima prema naprijed. Ulog je velik već na startu turnira.

Inače, teško je procijeniti što se od Švedske uopće može očekivati i koliko daleko može dogurati. Svoj pravi potencijal pokazali su tek u dodatnim kvalifikacijama, kada su svladali Ukrajinu i Poljsku te izborili mjesto na Mundijalu.

“U međunarodnom nogometu nije lako pobjeđivati, ali istodobno morate vjerovati da možete dobiti svaku utakmicu”, poručio je uoči prve utakmice švedski izbornik Graham Potter.

Tunis je, pak, uhvatio kontinuitet nastupa na svjetskim prvenstvima. Ovo će im biti treći uzastopni Mundijal, a sedmi ukupno. Na prethodnih šest turnira nisu uspjeli proći skupinu, iako su znali imati sjajnih trenutaka. Jedan od njih dogodio se u Katru, kada su u posljednjem kolu skupine pobijedili kasnije finaliste Francuze s 1-0.

Ipak, problem efikasnosti i dalje prati “Orlove Kartage”. Otkako je Sabri Lamouchi preuzeo klupu, Tunis je u četiri utakmice zabio samo jedan pogodak, a u posljednjoj provjeri prije odlaska na SP doživio je težak poraz od Belgije 5-0. Sada ih čeka još veći izazov, a on je zaustaviti opasni švedski tandem Gyökeres – Isak.