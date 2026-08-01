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TOPLINSKI VAL /

Meteorologinja najavila paklene vrućine, evo gdje će biti 39 °C: 'Vrhunac nas tek čeka'

Nastavlja se niz vrlo vrućih dana, a i noći će biti sve toplije

1.8.2026.
7:07
Dora Šimunec
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U polju povišenog tlaka i dalje nam pritječe topao zrak s juga. Dok se frontalni sustavi premještaju sjevernije od nas. Tako će idućih dana postupno biti sve toplije. Vrhunac ovog toplinskog vala tek nas čeka.

SUBOTA

Sutra ujutro sunčano. Vjetar većinom slab, na moru burin. Najniža temperatura na kopnu bit će uglavnom od 15 do 20 stupnjeva, a na Jadranu između 24 i 26. Ujutro će se zrak brzo zagrijati pa će već od 8 sati posvuda biti vrlo toplo, na Jadranu i vruće.

Od sredine dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj i dalje sunčano. Vjetar slab, a najviša temperatura slična jučerašnjoj, uglavnom oko 36, 37 stupnjeva. Obilje sunca i u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Temperatura većinom oko 37, 38 stupnjeva.

U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće uz temperaturu uglavnom od 34 do 39. Stupanj više može se očekivati lokalno u zaleđu, gdje se može pojaviti i pokoji oblak. Na obali i otocima tek malo olakšanje pružat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak.

Na sjevernom Jadranu sunčano. Dok je Gorskom kotaru i unutrašnjosti Istre uz prolazno umjerenu naoblaku lokalno moguć kraći popodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, tek ponegdje umjeren jugozapadni. Najviša temperatura od 34 do 38 stupnjeva.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nastavlja se niz vrlo vrućih dana, a i noći će biti sve toplije. Bit će sunčano, a tek mala vjerojatnost za kratki popodnevni pljusak, postoji lokalno u Gorskoj Hrvatskoj.

IDUĆIH DANA NA MORU

Sunčano i suho, a rijedak pljusak moguć je u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Minimalno osvježenje donosit će slab do umjeren maestral. U noći na nedjelju zapuhat će umjerena do jaka bura, koja će dodatno spriječiti smanjenje temperature noću. Tako nas osim vrlo vrućih dana, očekuju i tropske noći.

Dakle, ovaj toplinski val nastavlja se i idući tjedan uz temperaturu i nekoliko stupnjeva višu od prosjeka. S obzirom na to da značajnije kiše još nema na vidiku, raste i rizik od šumskih požara.

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