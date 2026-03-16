Stiže im frontalni sustav sa zapada: Prijete tuča i pojava opasna po život
Meteorolozi u Njemačkoj ističu da udari groma predstavljaju opasnost po život te su izdali narančasto upozorenje, treći najviši stupanj uzbune
Njemačka meteorološka služba (DWD) na početku novog tjedna izdala je službena upozorenja za stotine okruga i gradove zbog potencijalnih vremenskih opasnosti, prenosi Fenix pisanja njemačkih medija u ponedjeljak.
DWD javlja da će se u ponedjeljak sa zapada kretati novi frontalni sustav, koji će u zemlju donijeti hladan zrak i vrijeme učiniti nestabilnim. Na područjima iznad 500 metara nadmorske visine moguć je i snijeg, a drugim područjima prijete razdoblja obilne kiše. Temperature će maksimalno doseći pet Celzijevih stupnjeva.
Služba posebno upozorava stanovnike Sjeverne Rajne-Vestfalije gdje su u ponedjeljak ujutro moguće grmljavinske oluje. Očekuju se udari vjetra i do 70 km/h te sitna tuča.
Nova promjena već sutra
Meteorolozi u Njemačkoj ističu da udari groma predstavljaju opasnost po život te su izdali narančasto upozorenje, treći najviši stupanj uzbune. "Izbjegavajte boravak na otvorenom ili potražite sklonište", savjetuje DWD i dodaje da bi mogle padati grane s drveća.
Službena upozorenja su na snazi i u južnoj, središnjoj te sjevernoj Njemačkoj, gdje se očekuju udari vjetra do 60 km/h. U dijelovima Baden-Württemberga su pak upaljena upozorenja na mraz najniže kategorije.
Međutim, nova promjena vremena mogla bi stići već u utorak, kada se očekuje da će temperatura skočiti na 16 stupnjeva. Ipak, kiša će se nastaviti, posebno na zapadu i sjeverozapadu, dok je u Alpama moguć snijeg. Njemački mediji dodaju da će u srijedu proljeće vratiti u cijelu zemlju, s 15 stupnjeva na jugoistoku i do 19 stupnjeva u ostalim dijelovima zemlje.
POGLEDAJTE VIDEO: Ciklonska bomba okovala SAD, Hrvatica se javila iz paraliziranog Bostona: 'Oluja je donijela puno nereda'