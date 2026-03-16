Stiže im frontalni sustav sa zapada: Prijete tuča i pojava opasna po život

Njemačka meteorološka služba (DWD) na početku novog tjedna izdala je službena upozorenja za stotine okruga i gradove zbog potencijalnih vremenskih opasnosti, prenosi Fenix pisanja njemačkih medija u ponedjeljak.

DWD javlja da će se u ponedjeljak sa zapada kretati novi frontalni sustav, koji će u zemlju donijeti hladan zrak i vrijeme učiniti nestabilnim. Na područjima iznad 500 metara nadmorske visine moguć je i snijeg, a drugim područjima prijete razdoblja obilne kiše. Temperature će maksimalno doseći pet Celzijevih stupnjeva.

Služba posebno upozorava stanovnike Sjeverne Rajne-Vestfalije gdje su u ponedjeljak ujutro moguće grmljavinske oluje. Očekuju se udari vjetra i do 70 km/h te sitna tuča.

Nova promjena već sutra

Meteorolozi u Njemačkoj ističu da udari groma predstavljaju opasnost po život te su izdali narančasto upozorenje, treći najviši stupanj uzbune. "Izbjegavajte boravak na otvorenom ili potražite sklonište", savjetuje DWD i dodaje da bi mogle padati grane s drveća.

Službena upozorenja su na snazi i u južnoj, središnjoj te sjevernoj Njemačkoj, gdje se očekuju udari vjetra do 60 km/h. U dijelovima Baden-Württemberga su pak upaljena upozorenja na mraz najniže kategorije.

Međutim, nova promjena vremena mogla bi stići već u utorak, kada se očekuje da će temperatura skočiti na 16 stupnjeva. Ipak, kiša će se nastaviti, posebno na zapadu i sjeverozapadu, dok je u Alpama moguć snijeg. Njemački mediji dodaju da će u srijedu proljeće vratiti u cijelu zemlju, s 15 stupnjeva na jugoistoku i do 19 stupnjeva u ostalim dijelovima zemlje.

