FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ne na lazio /

Dupla kruna slavi se i u Italiji: Inter rutinski stigao do Kupa i jubilarnog 10. trofeja

Dupla kruna slavi se i u Italiji: Inter rutinski stigao do Kupa i jubilarnog 10. trofeja
×
Foto: Alberto PIZZOLI/AFP/Profimedia

Petar Sučić je za Inter igrao do 68. minute, dok je Toma Bašić na drugoj strani igrao do 78. minute.

13.5.2026.
23:27
Hina
Alberto PIZZOLI/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Nogometaši Intera deseti put u povijesti pobjednici su talijanskog Kupa nakon što su u finalu u Rimu pobijedili Lazio sa 2-0.

Bilo je to jednosmjerno finale. Inter je dominirao od prve minute i sasvim zasluženo je stigao do trofeja.

"Nerrazzuri" su poveli u 14. minuti. Nicolo Barella je izveo korner, a Adam Marušić nesretno i nespretno skrenuo loptu u vlastitu mrežu. U 35. minuti milanski sastav je povećao prednost. Denzel Dumfries je "ukrao" loptu neopreznom Nunu Tavaresu i dodao do Lautara Martineza kojem nije bilo teško zabiti za 2-0.

Prvi udarac prema suparničkim vratima Lazio je uputio u 45. minuti, no pokušaj Gustava Isaksena prošao je pored stative. U 57. minuti "nebesko-placi" su imali i prvu pravu priliku, ali Tijjani Noslin nije bio precizan.

Petar Sučić je za Inter igrao do 68. minute, dok je Toma Bašić na drugoj strani igrao do 78. minute. Za Sučića je to već drugi trofej u njegovoj premijernoj sezoni u dresu Intera nakon što je milanski sastav osigurao i "scudetto".

Dodajmo kako su pobjednički pokal na teren unijeli legendarni Christian Vieri i Alen Bokšić. "Bobo" je igrao za oba tima, dok je bivši hrvatski napadač ukupno šest godina proveo u Laziju. Na tribinama Olimpica bile su i mnoge legende poput Alessandra del Piera, Marca Materazzia, Roberta Baggija, Demetrija Albertinija...

Inter MilanLazioTalijanski Kup
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike