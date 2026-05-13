Kamere tijekom velikog slavlja uhvatile detalj o kojem će pričati svi Dinamovi navijači

Nogometaši Dinama osvojili su 18. naslov pobjednika Hrvatskog nogometnog kupa i tako sezonu zaključili dvostrukom krunom. U finalu na osječkoj Opus Areni Dinamo je svladao Rijeku rezultatom 2:0.

Junak susreta bio je Luka Stojković koji je oba pogotka postigao u drugom poluvremenu, u 50. i 57. minuti. Prvi pogodak stigao je nakon snažnog udarca s distance i pogreške riječkog vratara Zlomislića, dok je drugi zabio nakon odlične asistencije Belje.

Dinamo je tijekom većeg dijela utakmice bio konkretnija momčad i stvorio više prilika. Stojković i Vidović u prvom su dijelu pogađali okvir gola, dok je Rijeka najbliže pogotku bila preko Devetka koji je također pogodio vratnicu.

Rijeka je u nastavku pokušala pritisnuti i vratiti se u utakmicu, ali nije uspjela ozbiljnije ugroziti Dinamovu prednost. Zagrebačka momčad mirno je privela susret kraju i stigla do novog trofeja.

Osvajanjem dvostruke krune Dinamo je neizravno pomogao i HNK Hajduk Split koji će kao drugoplasirana momčad HNL-a krenuti u kvalifikacije za Europsku ligu.

Dok su igrači Dinama slavili osvajanje dvostruke krune s trofejem i šampanjcem, kamere su u jednom trenutku uhvatile i bivšeg vratara Ivana Kelavu u opuštenom slavlju koje je brzo privuklo pažnju navijača.