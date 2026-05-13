FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOGATA NASLJEDNICA /

Tko je Victoria Swarovski? Voditeljica Eurosonga kraljica je kristala i ljubi milijardera

Tko je Victoria Swarovski? Voditeljica Eurosonga kraljica je kristala i ljubi milijardera
Foto: BABIRAD/Sipa Press/Profimedia
Victoria je rođena 16. kolovoza 1993. u Innsbrucku, kao kći Alexandre, bivše novinarke, i Paula Swarovskog, koji je dugo radio u obiteljskoj tvrtki.
1 /24
VOYO logo

Victoria Swarovski (32) austrijska je pjevačica, televizijska voditeljica i nasljednica slavnog Swarovski carstva kristala, a ove godine jedna je od voditeljica Eurosonga. Rođena je 1993. u Innsbrucku kao pripadnica pete generacije obitelji Swarovski, no od mladosti je pokušavala izgraditi vlastitu karijeru izvan obiteljskog prezimena. Glazbom se počela baviti još kao tinejdžerica, a kasnije je postala velika TV zvijezda u Njemačkoj zahvaljujući showovima poput “Let’s Dancea” i “Das Supertalenta”.

Osim po luksuznom životu i bogatom nasljeđu, Victoria je često u centru pozornosti i zbog privatnog života. Nakon razvoda od investitora Wernera Mürza, danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bull carstva i jednim od najbogatijih Europljana. Uz televizijsku karijeru pokrenula je i vlastiti beauty brend te modnu liniju tradicionalnih haljina.

13.5.2026.
10:53
Hot.hr
LAURENT BENHAMOU/Sipa Press/Profimedia
EurovisionEurosongVoditeljicaVictoria Swarovski
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija