Tko je Victoria Swarovski? Voditeljica Eurosonga kraljica je kristala i ljubi milijardera

Victoria Swarovski (32) austrijska je pjevačica, televizijska voditeljica i nasljednica slavnog Swarovski carstva kristala, a ove godine jedna je od voditeljica Eurosonga. Rođena je 1993. u Innsbrucku kao pripadnica pete generacije obitelji Swarovski, no od mladosti je pokušavala izgraditi vlastitu karijeru izvan obiteljskog prezimena. Glazbom se počela baviti još kao tinejdžerica, a kasnije je postala velika TV zvijezda u Njemačkoj zahvaljujući showovima poput “Let’s Dancea” i “Das Supertalenta”.

Osim po luksuznom životu i bogatom nasljeđu, Victoria je često u centru pozornosti i zbog privatnog života. Nakon razvoda od investitora Wernera Mürza, danas je u vezi s Markom Mateschitzom, nasljednikom Red Bull carstva i jednim od najbogatijih Europljana. Uz televizijsku karijeru pokrenula je i vlastiti beauty brend te modnu liniju tradicionalnih haljina.