Bogata nasljednica Swarowski carstva danas će voditi Euroviziju uz poznatog austrijskog glumca

Jubilarno 70. izdanje Eurosonga u Beču vodit će trojac koji savršeno oslikava modernu Austriju: nasljednica kristalnog carstva i televizijska zvijezda Victoria Swarovski, svestrani glumac i komičar Michael Ostrowski te britansko-austrijska radijska voditeljica Emily Busvine, koja će biti domaćica u popularnoj "Zelenoj sobi".

Trio u koji austrijska televizija polaže sve nade

Iako prezime Swarovski odmah asocira na svjetski poznate kristale, Victoria (32) je izgradila vlastitu, iznimno uspješnu karijeru. Nasljednica poslovnog carstva od malih je nogu bila okružena medijima i poduzetništvom, a već sa 16 godina potpisala je ugovor sa Sony Musicom. Snimila je njemačku verziju pjesme za film "Kronike iz Narnije", a nastupala je i kao podrška zvijezdama poput Davida Guette.

Prijelomni trenutak dogodio se 2016. godine kada je pobijedila u njemačkoj inačici showa "Ples sa zvijezdama" ("Let's Dance"), što ju je lansiralo u orbitu televizijske popularnosti. Ubrzo je postala voditeljica istog showa, a okušala se i kao najmlađa članica žirija u povijesti showa "Das Supertalent". Osim televizijske karijere, uspješna je i kao poduzetnica s vlastitim beauty brendom ORIMEI.

Veliku je pozornost privuklo i njezino vjenčanje 2017. godine, no ponajviše raskošna vjenčanica vrijedna oko milijun dolara, ukrašena s čak 500.000 Swarovski kristala i teška impresivnih 46 kilograma.

Uz Victoriju, na eurovizijsku pozornicu u Beču stat će Michael Ostrowski, jedno od najprepoznatljivijih lica austrijske filmske i televizijske scene. Ovaj glumac, scenarist, redatelj i voditelj publici je najpoznatiji po svojim komičnim ulogama u filmovima "Contact High" te "Cold Feet".

Njegov talent nije ograničen samo na glumu; za scenarij filma "Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott" nagrađen je Austrijskom filmskom nagradom 2011. godine.

Dok će Victoria i Michael voditi glavnu pozornicu, u zapozorju s glazbenicima i izvođačima ovogodišnje Eurovizije bit će Emily Busvine.

Ova britansko-austrijska glumica i radijska voditeljica izjavila je kako joj je cilj opustiti izvođače nakon nastupa, baš onako kako bi se osjećali da se nalaze u pravoj bečkoj kavani, koja je ove godine poslužila kao inspiracija za dizajn backstagea.

