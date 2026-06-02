Plenković se pohvalio: 'Živi se bolje i kvalitetnije, sada smo na 78 posto'

Svečanom sjednicom Županijske skupštine u utorak je obilježen Dan Osječko-baranjske županije (OBŽ), a predsjednik Vlade Andrej Plenković ocijenio je na sjednici kako ta županija i cijela Slavonija izgledaju puno bolje zahvaljujući brojnim realiziranim projektima.

Plenković je podsjetio kako su se članstvom u EU otvorile brojne mogućnosti i pokrenut projekt "Slavonija, Baranja i Srijem" u sklopu kojeg je plasirano oko pet milijardi eura u razvoj tog dijela Hrvatske.

Među najvažnijim projektima naveo je izgradnju međunarodnog prometnog 5C koridora, koji potpuno mijenja prometnu i razvojnu perspektivu Slavonije i Baranje, Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, obnovljenu osječku Tvrđu i Zračnu luku, Industrijsku zonu "Nemetin" te nove zgrade osječke 1. Gimnazije i Objedinjenog hitnog bolničkog prijema u osječkom KBC-u.

'Živi se bolje i kvalitetnije'

"Ono što je ispred nas a zaokružuje elemente modernog načina života je izgradnja novog osječkog KBC-a. Vlada je donijela odluku o financiranju, jer oko 800.000 ljudi koji žive u Slavoniji zaslužuju modernu i suvremenu zdravstvenu zaštitu i skrb, i taj ćemo projekt zajedno realizirati u idućim godinama", poručio je Plenković.

Najavio je povratak Hrvatske vojske u Baranju i Beli Manastir, nakon što se vratila u Vukovar, te smatra da je to ispravna sigurnosna odluka, koja će dugoročno imati i pozitivni demografski impuls za ovo područje.

Govoreći o gospodarskim pokazateljima Plenković je istaknuo kako je, od kada vodi Vladu, u OBŽ broj zaposlenih narastao za 12.500 ljudi, broj nezaposlenih danas je 8.500, dok ih je 2016. godine bilo 25.000. Prije deset godina bili smo na 61 posto prosjeka razvijenosti EU, sada smo na 78 posto, što znači da se živi bolje i kvalitetnije, napomenuo je premijer

"Inflacija je u odnosu na prošli mjesec manja, samo su Hrvatska i Luksemburg ostvarili trend smanjenja inflatornog pritiska. Nadamo se da će i ovaj paket antiinflacijskih mjera pridonijeti stabilnosti cijena", poručio Plenković.

Anušić: Razvoj promijenio percepciju o Slavoniji iz koje se iseljava

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić podsjetio je kako su se prije deset godina o Slavoniji mogle čuti teze da je to mjesto iz kojeg se iseljava, u kojem nema posla, koje se ne razvija i gdje je u potpunosti zavladao defetizam. Tada smo započeli s novom politikom suradnje, razvoja te strategije kreiranja budućnosti Slavonije. Danas brojke, činjenice i sve statistike pokazuju da idemo u dobrom smjeru, i danas je percepcija o Slavoniji potpuno drugačija, ocijenio je Anušić.

Smatra da je projekt izgradnje novoga osječkog KBC-a povijesni projekt tog dijela Hrvatske, jer nikada u povijesti nije realiziran tako veliki i kompleksan projekt. To nije samo projekt za OBŽ, to je KBC koji će pokrivati prostor istočno od Zagreba, i koji će realizacijom ovoga projekta imati potpuno novu i modernu uslugu, dodao je.

Županica Nataša Tramišak istaknula je kako je u Županiji pokrenut snažan investicijski ciklus koji obuhvaća laganja u mlade i obitelj, gospodarstvo, obnovu osnovnih škola s ciljem uvođenja jednosmjenske nastave, projekt regionalnog centra za gospodarenje otpadom "Orlovnjak".

"Nastavit ćemo ulaganja u Gospodarski centar OBŽ. U suradnji s Gradom Osijekom pokrećemo izgradnju novog doma za starije osobe. Ključni projekt je izgradnja novog osječkog KBC-a u suradnji s Vladom, vrijednog više od 850 milijuna eura, što je najveći projekt na istoku Hrvatske, kazala je Tramišak.

Predsjednik Vlade prethodno je posjetio Našice, gdje je sudjelovao u obilježavanju završetka projekta izgradnje nove zgrade našičkog Centra za starije osobe Našice, vrijednog oko 13 milijuna eura, kapaciteta 130 mjesta.