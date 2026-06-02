Prijavljen poslodavac Luke Milovca iz Drniša: Maturant nije smio raditi

Poslodavac za kojeg je radio maturant Luka Milovac (19), kojeg je dok mu je u Drnišu dostavljao pizzu ubio Kristijan Aleksić, prijavljen je zato što je Luku angažirao tijekom nastavne godine, iako to nije mogao legalno napraviti, doznaje Srednja.hr u utorak.

Do tragedije je došlo 16. svibnja, odnosno dok još nije završila nastava za maturante. To je važna informacija, zato što prema Zakonu o tržištu rada redoviti učenici smiju raditi samo tijekom školskih praznika, posredstvom učeničkih servisa. U prijevodu, poslodavac za kojeg je 19-godišnji Luka obavljao dostavu pizze, učenike nije mogao legalno angažirati, bez obzira na to što je mladić bio punoljetan.

"Srednjoškolske ustanove mogu obavljati poslove posredovanja za povremeni rad redovitih učenika koji mogu raditi za vrijeme odmora, čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje", objašnjava se u Zakonu o tržištu rada.

Podnesen optužni prijedlog

Državni inspektorat (DIRH) potvrdio je za Srednju.hr da je obavio nadzor nad poslodavcem te dodaje da je protiv njega zbog zapošljavanja učenika tijekom nastavne godine podnesen optužni prijedlog sucu.

"Inspekcija rada Državnog inspektorata obavila je inspekcijski nadzor kod poslodavca kod kojega je tragično stradali učenik obavljao poslove dostave, između ostalog, i na okolnost povremenog rada redovitog učenika izvan odmora čije trajanje za svaku školsku godinu odlukom određuje ministar nadležan za obrazovanje te je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja protiv poslodavca pokrenut prekršajni postupak podnošenjem optužnog prijedloga nadležnom sudu, među ostalim, i zbog osnovane sumnje u počinjenje prekršaja iz čl. 5.a st. 1. Zakona o tržištu rada, kažnjivog po čl. 94. st. 2. u vezi st. 1. toč. 1. istog Zakona", navode iz DIRH-a.

Dvije točke članka 94. koje DIRH spominje odnose se na novčane kazne. U Zakonu u tržištu rada stoji da će poslodavac koji se koristi radom učenika izvan školskih praznika, kao i onaj koji se koristi radom učenika bez sklopljenog ugovora o povremenom radu redovitog učenika, kazniti kaznom u iznosu između 6.630 i 13.270 eura.