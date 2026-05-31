Snažne poruke odjekivale Hrvatskom: 'Šutnja nikada nije rješenje!'

Nakon vala prosvjeda nakon ubojstva 19-godišnjeg maturanta iz Drniša na kojima su matruranti i građani u više gradova zahtijevali hitne promjene u pravosuđu, komemoracija i mirni prosvjed su održani i u Biogradu. Biograđani poručuju: "Želimo podsjećati, da se ne zaboravi".

19 bijelih lampiona i isto toliko bijelih ruža za 19 nježnih godina Luke Milovca. Dva tjedna nakon brutalnog ubojstva mladića iz Drniša Biograđani su u 5 do 12 simbolički odlučili održati još jedan komemorativni prosvjed.

Nakon minute tišine, učenice osmog razreda poručile su da tišinu pijeteta nikada ne treba miješati sa šutnjom. Redom su čitale:

"Šutnja nikada nije rješenje. Koliko upozorenja treba da netko reagira. Pravda koja kasni, nije pravda."

"Ne želimo živjeti u društvu ravnodušnosti. Odgovornost nije opcija, ona je dužnost."

"Ovo nije politika, ovo je stvar ljudskosti. Ne želimo još jednu minutu šutnje nakon tragedije. Ako danas ne progovorimo, sutra može biti kasno."

Građani inzistiraju na promjene

Luka Milovac bio je maturant kojega je na samom kraju njegovog srednjoškolskog obrazovanja ubio ranije osuđivani ubojica Kristijan Aleksić.

"Nama su prilazili učenici, evo poglavito meni koja sam razrednica osmog razreda, pitali su što se to dogodilo, kako to spriječiti. Čovjek bi rekao da su oni u nekom svom filmu, da imaju na umu kako će se upisati u srednju školu, kako će izlaziti vani, prve ljubavi, međutim, naša su djeca puno zrelija nego što mi zapravo znamo", smatra razrednica učenica osmog razreda koje su sudjelovale u prosvjedu Ivana Mikulić-Mužanović.

Slučaj uzornog učenika i perspektivnog mladog košarkaša koji je ubijen dok je zarađivao džeparac dostavljajući pizzu ujedinio je građane u inzistiranju na promjenama u pravosuđu i sustavnom nadzoru osoba opasnih po društvo.

"Gledamo iz dana u dan po vijestima da se te osobe oslobađaju, da kazne nisu dovoljno velike i vidimo da ljudi traže promjenu zakona. Zapravo ne znamo tko šeta među nama i vidimo da ljudi koji izađu iz zatvora ponavljaju takve stvari. Znači da ove kazne nisu dovoljne", navodi svoje razloge dolaska na prosvjed Biograđanka Jana Tokić, a njezina sugrađanka Miradija Birkić dodaje: "To je naša zadaća, naš zadatak da tražimo da se nešto mijenja. Kažem, baš iz tog razloga da osiguramo sigurniju budućnost našoj djeci i naravno svima nama."

Komemoracija i prosvjed održani su uz potporu Grada Biograda..

"Pokazali smo inicijativu da održimo mirnu komemoraciju za tragično preminulog Luku tako da osvijestimo građane i sudstvo i sve institucije da se ovo nikada ne smije zaboraviti. Znači, da upozorimo na ovaj tragičan događaj i upozorimo da se to više nikada ne dogodi. Inzistiramo na tome: 'Dosta je bilo!'", poručila je Drina Bešenić, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda.

Okupljanje dva tjedna nakon događaja za cilj ima incijativu za sustavnim promjenama u pravosuđu održati aktalnom. 19 bijelih balona, poručili su Biograđani, obećanje je da Luka ne smije biti zaboravljen.