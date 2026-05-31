Darinka i Zvonko otvorili su svoj dom onima kojima je ljubav najpotrebnija: 'Volim ih do neba'

Nacionalni je dan udomiteljstva - važan podsjetnik na ono što bi svi trebali imati - obitelj i dom. U Hrvatskoj je gotovo 2300 udomitelja koji skrbe o više od pet tisuća korisnika. RTL je posjetio jednu udomiteljsku obitelj u Međimurju.

Obitelj Trojnar iz Nedelišća. Darinka i Zvonko već 15 godina vrata svojeg doma otvaraju onima kojima je ljubav najpotrebnija - napuštenoj i nezbrinutoj djeci. "Borimo se, mučimo se. Nekad je teško... Ali isplati se", rekla je Darinka.

Ovaj bračni par od 2011. godine pružio je dom i novu priliku za život sedmero djece. Danas brinu o njih troje.

"Teta Darinka i tetal Zvonko su jako dobri", rekla je Bisera, dok Elvis kaže da su mu velika potpora: "Volim ih puno. Do neba."

Koliko su Darinka i Zvonko promijenili živote djece najbolje znaju oni koji ih prate godinama.

"Ona je preuzela brigu o djeci s posebnim potrebama i ona je od te djece napravila stvarno čudo. Naučila ih je sve, od kuhanja, pospremanja, to su tako divna djeca, vrijedna, skromna", rekla je Marina Hoblaj, predsjednica Udruge udomitelja djece Međimurja.

'Nije uvijek bilo lako'

Darinka priznaje da udomiteljstvo nije uvijek lako. No ni u jednom trenutku nije požalila svoju odluku.

"Imali smo dva sina i kćer, onda smo se tako odlučili za udomiteljstvo pa rekoh idemo probati", rekla je.

Prema podacima iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatska ima gotovo 2300 udomitelja koji skrbe o nešto manje od pet i pol tisuća djece i odraslih.

"Kaj je meni posebno drago, Darinka je do sada bila udomiteljica za djecu, a sada će biti udomitelj za odrasle. Vjerujem najviše iz tog razloga jer bi sad ta djeca koja su odrasla morala otići kod druge obitelji. Evo Darinka je preuzela i tu odgovornost da se teško odvoji od njih pa da budu zajedno i da bude udomitelj i za odrasle", ispričala je Hoblaj.

Jer udomiteljstvo nije samo pružiti nekome krov nad glavom. To je pružiti osjećaj pripadnosti, sigurnosti i obitelj koja ostaje za cijeli život.