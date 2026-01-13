Roditelji njegovatelji bijesni zbog 50 eura: 'Samo jedan sat terapije košta 55!'

Novi val kritika izazvalo je povećanje osnovice socijalne pomoći za mizernih 10 eura.

Mršavu povišicu dobivaju i roditelji njegovatelji koji su iznosom zgroženi i Vladi poručuju - to nije dovoljno za dostojanstveni život.

Kritiziraju i rok za primjedbe koji je trajao tek tri dana. A kako se pravda ministar Marin Piletić?

Je li povećanje dovoljno?

Lidija je majka šestero djece, dvoje najmlađih ima autizam. Za skrb o njima uskoro će dobivati po 50 eura više. Jer naknada za roditelje njegovatelje raste sa 750 na 800 eura.

"Prosudite je li to dovoljno tih 50 eura mjesečno, to bi ispalo dnevno euro i pol. Samo jedan sat senzorne integracije vam košta 55 eura, da ne govorimo o ljudima koji imaju dodatne troškove za lijekove, opremu", rekla je majka njegovateljica Lidija Blažević, koja je ujedno i tajnica Udruge Sjena.

Za ostale dvije kategorije povećanje će iznositi 60 i 75 eura.

"Pitajte ministra i premijera je li ova suma dovoljna za dostojanstveni život", nadodaje Lidija.

Ministar odgovara da su, u mandatu ove Vlade, naknade za roditelje njegovatelje porasle su od 140 do 261 posto.

"Mogu razumjeti da to nekome nije dovoljno, no mislim da smo ovakvim povećanjem od 140 do 261 posto jasno poslali poruku koliko nam je važno da te naknade budu odgovarajuće", rekao je Marin Piletić, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

"Svako povećanje je pozitivno"

Pet eura raste osnovica naknade za udomitelje. Marija je udomiteljica već 21 godinu, kroz njezinu obitelj prošlo je osamnaestero djece, a trenutačno brine o njih troje u dobi od 4, 6 i 9 godina.

"Kad se to izračuna to je 25 do 30 eura po djetetu. Naravno, pozitivno je svako povećanje koje se odnosi na udomljenu djecu. Ono nije veliko, nije nešto čime ćemo moći značajnije poboljšati nekakve uvjete ili kvalitetu života naše djece, ali je svakako dobrodošlo", pojasnila je Marija Igrec, udomiteljica i predsjednica Foruma za kvalitetno udomiteljstvo djece.

Osnovica minimalne naknade raste 10 eura i po novom će iznositi 170. Pa primjerice dvije odrasle radno sposobne osobe s dvoje djece koji su lani primali minimalnu naknadu od 528 eura - uskoro će dobivati 561, što je povećanje od 33 eura.

Dvostruko manje ljudi koristi naknadu

Ministar ističe da tu naknadu koristi nešto više od 43 tisuće osoba, dvostruko manje nego prije 10 godina.

"Vi kad pitate je li dovoljno naravno da to nije ono što bi mi prihvatili pod normalno, ali cilj socijalne politike u sinergiji s tržištem rada smanjiti maksimalan broj ljudi koji su korisnici sustava socijalne skrbi, posebice oni koji su radno sposobni", nadodaje Piletić.

Na ovakav prijedlog rok za primjedbe u javnom savjetovanju bio je svega tri umjesto predviđenih 30 dana. I to pod petka do nedjelje. Da je to neprihvatljivo, ističu u Uredu pučke pravobraniteljice pa su Ministarstvu uputili upozorenje.

"Ovakvo kratko savjetovanje pokazuje s jedne strane da su loše planirali u Ministarstvu same rokove, a s druge strane da najranjiviji građani ovog društva nisu u fokusu", poručila je Tatjana Vlašić, zamjenica pučke pravobraniteljice.

"Nije to bio manevar u tri dana nego informacija koja je kolala po svim tijelima od kraja studenog 2025. godine", rekao je Piletić.

Htjeli su, kaže, da odluka na snagu stupi što prije kako bi isplata novih naknada krenula već idući mjesec.