Husu već 23 godine pokušavaju deportirati iz Njemačke, ali ne ide: Dobiva 7250 eura mjesečno

Prijeti mu deportacija, iza sebe ima osude za kriminal, otac je brojne djece, ali njegova obitelj u njemačkom Kölnu od države prima 7250,77 eura.

Kako je prenosi Fenix Magazin, riječ je o Husi B. iz Bosne i Hercegovine, koji već 23 godine ne bi smio biti u Njemačkoj. Huso se u Kölnu prvi put pojavio 2003. bez osobnih dokumenata. Odbili su mu zahtjev za azil - BiH se smatra sigurnom zemljom podrijetla. No Huso je nestao da bi se u ponovno pojavio 2007. u Njemačkoj.

Ponovno je deportiran, on je ipak nekako ostao u zemlji i tužio državu.

Postupak se odugovlačio dvije godine, njegov zahtjev je odbijen ali nisu ga deportirali čak ni kada je počinio kaznena djela.

Razne prijevare

Prema pisanju njemačkih medija, Huso B. je policiji poznat od 2010. godine zbog raznih prijevara. U međuvremenu je osnovao obitelj, sa suprugom ima osmero djece, a prema dostupnim dokumentima, obitelj prima naknade koje primaju tražitelji azila.

Huso B. i njegova supruga primaju po 835,24 eura "pomoći za životne troškove", dok njihovo osmero djece prima između 630,81 i 817,71 eura mjesečno, ovisno o dobi - sveukupno je to 7250,77 eura mjesečno, odnosno više od 87.000 eura godišnje.

Obitelj živi u smještajnom bloku za tražitelje azila i ne plaća stanarinu, izvještava Bild.

Grad Köln odbio je komentirati slučaj ali su ukazali da ako netko nema pravo boravka da se ne može samo tako deportirati jer se uzima u obzir da mogu biti pogođena djeca, što se mora razmotriti. Huso B. novinarima je o svojoj prošlosti rekao da je posljednji zločin počinio 2014. godine, ali i dalje se vode sudski postupci.

