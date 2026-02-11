Upozorenje zbog zamućene vode u hrvatskom gradu: 'Nemojte ju piti, koristite flaširanu!'

Županijski zavod za javno zdravstvo Bjelovarsko-bilogorske županije upozorio je u srijedu da je došlo do zamućenja vode iz gradskog vodovoda na pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava na području Grada Bjelovara te da je voda do daljnjeg zdravstveno neispravna.

Iz Zavoda su priopćili da se voda ne može koristiti za piće i kuhanje te da će biti uzeti uzorci na analizu, nakon čega će javnost biti obaviještena o kemijskom stanju vode i daljnjim mjerama.

"Do tada koristite isključivo zdravstveno ispravnu flaširanu vodu", poručili su.

Stanovnicima se preporučuje ispiranje kućne vodoopskrbne mreže otvaranjem svih slavina i puštanjem vode da na svakoj teče barem jednu minutu. U slučaju da je voda ranije bila zamućena, potrebno je ispirati sustav dok na svakoj slavini ne poteče bistra voda, naveli su iz Zavoda.

