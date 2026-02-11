USKOK zadao težak udarac narko-mreži bivšeg manekena: Zamrznuli imovinu od 8 milijuna eura!

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istraga početkom veljače, zatražio i ishodio blokadu imovine vrijedne više od osam milijuna eura, a riječ je o osobama osumnjičenima za malverzacije s nekretninama, pranje novca te krijumčarenje droge.

Kako je priopćeno, Županijski sud u Rijeci odredio je privremene mjere osiguranja oduzimanja imovinske koristi u ukupnoj vrijednosti od 8.044.174,89 eura, čime je blokirana imovina okrivljenika i s njima povezanih osoba.

Iako USKOK nije navodio imena, riječ je o slučaju uhićenja bivšeg maneken Roberta DiCapria, nekada Jotanovića, koji je uhićen u velikoj akciji policije i USKOK-a.

Nekretnine na moru i u Zagrebu pod blokadom

U slučaju šestorice osumnjičenih za malverzacije s nekretninama i pranje novca, sud je zabranio otuđenje nekretnina na Pagu, u Zagrebu, na Korčuli i u Maslenici, kao i raspolaganje novčanim sredstvima na računima u Hrvatskoj i inozemstvu u iznosu od 7.981.893,24 eura. Cilj je spriječiti prodaju ili opterećenje imovine za koju se sumnja da je stečena kaznenim djelima te osigurati njezino moguće oduzimanje u kasnijem postupku.

Blokada imovine i u predmetu krijumčarenja droge

Privremene mjere određene su i protiv petero osumnjičenih u drugom predmetu, koji se terete za krijumčarenje droge i pranje novca. U tom slučaju zabranjeno je raspolaganje nekretninama, vozilima, novčanim sredstvima i poslovnim udjelom ukupne vrijednosti 62.281,65 eura.

Iz USKOK-a ističu da se ovakvim mjerama provodi jedno od temeljnih načela kaznenog prava – da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom.

