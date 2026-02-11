Koliko stvarno vrijede olimpijske medalje? Bronca jeftinija od pive u Areni, a srebro i zlato?

Olimpijske medalje trebale bi biti najveća sportska čast. No, taj osjećaj postignuća i nagrade za mukotrpna odricanja trebao bi se odraziti i na financijsku vrijednost same medalje.

Realnost je međutim daleko od tog osjećaja, a upravo ono što bi trebalo najviše uzbuđivati ​​sportaše izaziva sve od blage depressije pa do ogromnog bijesa.

Posebno su na meti kritika brončane medalje. Sastoje se od otprilike 420 grama bakra – njihova čista materijalna vrijednost je samo 4,18 €. U pokušaju stavljanja stvari u perspektivu - brončana medalja je jeftinija od recimo pive u zagrebačkoj Areni na prijateljskoj utakmici hrvatske rukometne reprezentacije. Za omiljeni sportski napitak svakog gledatelja i navijača u Hrvatskoj se naime već dulje vrijeme naplaćuje pet eura.

U redu, Bronca nije plemeniti metal, već legura. Sastoji se od najmanje 60 posto bakra, često pomiješanog s drugim metalima poput kositra, aluminija ili olova. Dakle, ne sadrži nikakve skupe plemenite metale, ali 4,18 eura uistinu zvuči jako malo.

Teški metali

Vrijednost je znatno veća za plemenite metale. Srebrna medalja sastoji se od otprilike 500 grama čistog srebra i ima materijalnu vrijednost od 1136,21 €.

Zlatna medalja također je u svojoj jezgri izrađena od srebra i zatim presvučena zlatom – njezina metalna vrijednost je 1818,55 eura.

Zanimljivo je da su se u usporedbi s Olimpijskim igrama 2024. cijene plemenitih metala više nego udvostručile. Ljeti 2024. materijalna vrijednost zlatne medalje iznosila je oko 730 eura. Nagli porast cijena zlata i srebra stoga utječe i na Olimpijske igre.

Medalje je proizveo Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, talijanska državna kovnica novca. Prema službenim izjavama, u njihovoj izradi korišteni su reciklirani metali iz vlastitog proizvodnog otpada.

Posljednja olimpijska zlatna medalja izrađena od čistog zlata dodijeljena je na Igrama 1912. u Londonu. Težila je 26 grama i vrijedila je oko 20 američkih dolara. Po današnjoj cijeni zlata, njezina materijalna vrijednost bila bi preko 4000 eura.

Od tada se olimpijsko zlato više ne izrađuje od čistog zlata - ime je ostalo, ali plemeniti metal nije.

