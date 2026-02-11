Učenik otkrio detalje masakra: 'Počele su mi stizati fotografije na kojima se vidi krv...'

Nedugo nakon što je oko 13.30 sati ušao u učionicu, Darian Quist (17) čuo je alarm koji je prekinuo nastavu u srednjoj školi Tumbler Ridgeu na sjeveroistoku kanadske pokrajine Britanske Kolumbije. Riječ je bila o signalu za potpunu blokadu škole jer je proglašena izvanredna situacija. Isprva je mislio da je riječ o vježbi, budući da se s takvom situacijom nikada nije susreo.

No, ubrzo su se društvenim mrežama počele širiti informacije o pucnjavi upravo u srednjoj školi u kojoj se i sam nalazio. Stanovnicima mjesta na mobitele je stigla obavijest da ostanu u zaklonu do daljnjega.

Učenici su brzo reagirali. Nagurali su stolove pred vrata i dogovarali plan bijega ako napadač pokuša ući. Darian je kasnije za CBC ispričao kako su pokušavali ostati smireni i hrabriti jedni druge, ali kada su mu prijatelji počeli slati fotografije na kojima se vidi krv, postalo mu je jasno da situacija nije nikakva vježba, nego stvarna tragedija.

Ubijeno devet osoba

U učionici su proveli više od dva sata. Darian je cijelo vrijeme bio na telefonu s majkom, koja radi u bolnici, sve dok policija nije stigla i evakuirala ih na sigurno. Prema službenim informacijama, policajci su bili u školi već dvije minute nakon dojave o pucnjavi.

Školu pohađa oko 160 učenika, u Darianovu razredu bilo ih je petnaestak. Srećom, njihova učionica nalazila se na suprotnoj strani zgrade od mjesta gdje je došlo do napada.

Vlasti zasad nisu objavile identitet ni dob stradalih jer su obitelji još uvijek bile u procesu obavještavanja. Potvrđeno je da je šest osoba ubijeno unutar škole, dvije u obiteljskoj kući povezanoj s napadom, dok je jedna osoba preminula tijekom prijevoza u bolnicu. Ozlijeđeno je još 25 ljudi.

Ubojica pronađen mrtav

Osoba za koju se sumnja da je počinila napad pronađena je mrtva, s ozljedama koje upućuju na samoubojstvo. Policija je identificirala napadača, ali ime još nije objavljeno. U ranijem upozorenju izdanom u Britanskoj Kolumbiji osumnjičena je opisana kao smeđokosa žena u haljini, što otvara mogućnost da je riječ o ženskoj osobi.

Policijski dužnosnik Ken Floyd izjavio je da su na mjestu događaja zatekli više poginulih i ozlijeđenih te da motiv napada zasad ostaje nepoznat. Naglasio je kako će istraga pokušati dati odgovor na pitanje zašto se tragedija dogodila. Ministrica javne sigurnosti Nina Krieger upozorila je da će posljedice za zajednicu biti duboke te najavila psihološku pomoć obiteljima i svima pogođenima.

Tumbler Ridge je mala zajednica s oko 2400 stanovnika, smještena na sjeveru Britanske Kolumbije, u podnožju Stjenjaka, otprilike tisuću kilometara od Vancouvera. Mještani su u šoku jer se ovakav zločin ondje nikada nije dogodio. Gradonačelnik Darryl Krakowka opisao je grad kao sigurno mjesto u kojem ljudi ne zaključavaju vrata svojih domova.

Teški dan za cijelu zemlju

Kanadski premijer Mark Carney izrazio je duboku potresenost tragedijom te otkazao planirani put u Njemačku. Vidno potresen obratio se javnosti poručivši da je riječ o iznimno teškom danu za cijelu zemlju. Sa suzama u očima rekao je da će mnoge obitelji u Tumbler Ridgeu jutro dočekati bez svojih najmilijih te naglasio da Kanada tuguje s njima.

Najavio je dolazak ministra javne sigurnosti Garyja Anandasangareea u Britansku Kolumbiju radi koordinacije savezne pomoći te poručio da će pogođenoj zajednici biti pružena sva potrebna podrška.

Ovaj napad ubraja se među najsmrtonosnije u povijesti Kanade. Podsjetimo, 1989. godine u Montrealu je u napadu na školu ubijeno 14 učenica, dok je 2020. u Novoj Škotskoj napadač prerušen u policajca usmrtio 22 osobe. U pucnjavi 2016. u Saskatchewanu život su izgubile četiri osobe.

