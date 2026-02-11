Ovaj dječak je preživio masakr: 'Zabarikadirali smo se u učionicu... Mama je sve slušala'

Deset ljudi je mrtvo, među kojima i žena osumnjičena za masakr, a 25 ljudi je ozlijeđeno u napadu u malom kanadskom gradiću u utorak oko 13.30 sati. Pucnjava se dogodila u Tumbler Ridgeu, malom gradu u Britanskoj Kolumbiji s populacijom od oko 2400 ljudi.

Prije nego što je pronađena žena s ranom od metka koju si je sama nanijela, policija je poslala upozorenje stanovnicima i opisala napadača kao "ženu u haljini sa smeđom kosom". Motiv je nejasan.

Darian Quist, učenik 12. razreda srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist ispričali su za CBC što se događalo u malom mjestu. Ubrzo nakon što je stigao u razred u 13.30 sati po lokalnom vremenu, oglasio se alarm s uputama da se vrata zatvore zbog karantene. Nakon nekog vremena shvatili su da nešto nije u redu. Dobivao je fotografije s mjesta tragedije.

'Zabarikadirali smo vrata'

"Osigurali smo stolove i zabarikadirali vrata više od dva sata", rekao je. Zatim je došla policija koja ih je ispratila iz škole. Kada su konačno izašli, sastao se s majkom u društvenom centru nekoliko stotina metara dalje. Darian je rekao da je Tumbler Ridge, koji ima učenike od 7. do 12. razreda, mala škola. Procjenjuje da u njegovom maturantskom razredu ima samo oko 20 učenika.

"Počinje se shvaćati stvarnost svega. Mislim da sam nekoga poznavao, ali sve je još uvijek vrlo svježe" rekao je.

"Osjećao sam se kao da sam negdje što sam vidio samo na televiziji", rekao je vidno šokiran. Na pitanje ima li što reći zajednici Tumbler Ridgea, Darian je rekao da bi se ljudi trebali čvrsto držati jedni za druge.

Čula kako policija udara po vratima

"Proći ćemo kroz ovo", rekao je. Njegova majka ispričala je da je čula da se neke učenike izvodi iz škole. Preko telefona je čula kako policija "udara" u vrata učionice njezina sina. Iz svog ureda u bolnici vidjela je policiju i hitnu pomoć kako jure.

Rekla je da ju je jedan od njezinih kolega morao spriječiti da sama dotrči do škole.

"Na našem parkiralištu čučao je policajac s izvučenim pištoljem", rekla je. Shelley je rekla da je u tom trenutku nazvala Dariana i ostala na liniji cijelo vrijeme. Poslodavac je svima s djecom rekao da idu kući. Rekla je da je došla kući i zaključala vrata te da je cijelo vrijeme bila na telefonu s Darianom.

