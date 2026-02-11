Žena počinila pokolj u Kanadi pa presudila sebi! Pronađeno deset tijela, neki ubijeni u školi

U pucnjavi u školi u Britanskoj Kolumbiji poginulo je najmanje 10 ljudi, uključujući napadača, a deseci su ozlijeđeni. Još dvije osobe pronađene su mrtve u kući, a policija vjeruje da su povezane. Javno upozorenje poslano na telefone opisalo je napadača kao "ženu u haljini sa smeđom kosom". Motiv nije jasan. Vlasti "nisu u stanju razumjeti zašto ili što je moglo motivirati ovu tragediju". Tragedija se dogodila u utorak poslijepodne po lokalnom vremenu, piše Sky News.

Foto: Profimedia

Pucnjava se dogodila u Tumbler Ridgeu, malom gradu u Britanskoj Kolumbiji s populacijom od oko 2400 stanovnika. Šest ljudi pronađeno je mrtvo unutar škole, dok je još jedna žrtva umrla dok je prevezena u bolnicu. Dvije dodatne žrtve pronađene su mrtve u obližnjoj kući, za koju se vjeruje da je povezana s incidentom. Još 25 ljudi je zbog ozljeda prebačeno u lokalni medicinski centar, rekla je policija. Napadačica je pronađena mrtva s ranom od metka koju si je sama nanijela.

Kanadski premijer Mark Carney nazvao je pucnjavu "strašnom" i otkazao planirano putovanje u München. Načelnik policije Ken Floyd rekao je novinarima da su istražitelji identificirali osumnjičenika - ali nisu htjeli otkriti ime. Policija istražuje kako su žrtve povezane s napadačem.

Gdje se nalazi Tumbler Ridge?

Tumbler Ridge je mali grad u Britanskoj Kolumbiji. Nalazi se više od 960 kilometara sjeverno od Vancouvera, blizu granice s Albertom. Ima populaciju od oko 2400 ljudi. Na web stranici lokalne samouprave navedeno je da Srednja škola Tumbler Ridge ima 175 učenika. Policajci provode daljnje pretrage dodatnih kuća i nekretnina kako bi utvrdili je li još ozlijeđenih ili mrtvih. Napad je započeo rano poslijepodne po lokalnom vremenu.

Policija kaže da je primila dojavu o aktivnom strijelcu u srednjoj školi Tumbler Ridge u 13.20 sati. Policija je odmah ušla u školu kako bi locirala prijetnju. Tijekom pretrage, policajci su pronašli više žrtava.

"Višestruke ozljede i više mrtvih bilo je unutar škole dok su policajci prolazili kroz mjesto događaja“, rekao je policijski dužnosnik Ken Floyd na konferenciji za novinare.

"Mjesto događaja je trenutno osigurano. Tamo su istražitelji koji će pokušati utvrditi opseg ozljeda i koje je oružje možda bilo korišteno, a koje ne", rekao je Floyd.

"Sve naše misli su s ljudima u Tumbler Ridgeu. Razgovarala sam s gradonačelnikom i lokalnim zastupnikom... ponudili smo svaku dodatnu pomoć koja im je potrebna", rekla je ministrica javne sigurnosti Britanske Kolumbije Nina Krieger u izjavi na X-u.

Darian Quist, učenik 12. razreda srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist razgovarali su s voditeljicom CBC Radija West, Sarah Penton, o tome što se dogodilo.

Ispovijest učenika

Darian Quist, učenik 12. razreda Srednje škole Tumbler Ridge, i njegova majka Shelley Quist ispričali su za CBC što se događalo u vrijeme napada.

Darian je rekao da se ubrzo nakon što je stigao u razred u 13.30 sati po lokalnom vremenu u hodnicima oglasio alarm s uputama da se vrata zatvore zbog karantene. Rekao je da su vrata bila zatvorena neko vrijeme, kada su on i njegovi kolege iz razreda shvatili da nešto nije u redu. Rekao je da je na telefon primao fotografije s mjesta događaja.

"Postavili smo stolove i zabarikadirali vrata više od dva sata", rekao je, dok nije stigla policija da ih isprati iz škole. Kad su izašli vani, sastao se s majkom u društvenom centru nekoliko stotina metara dalje.

POGLEDAJTE VIDEO: Potresni prizori iz Australije! Dva napadača 'neutralizirana', je li sve povezano s Hanukom?