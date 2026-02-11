FREEMAIL
OVO MORATE VIDJETI /

Chelsea prosuo dva gola prednosti, a onda je najveća zvijezda promašila nemoguće

Chelsea prosuo dva gola prednosti, a onda je najveća zvijezda promašila nemoguće
Foto: Screenshot/reddit

Leeds je u razmaku od 67. do 73. uspio izjednačiti

11.2.2026.
8:17
Sportski.netHina
Screenshot/reddit
Chelsea je prvi put ispustio bodove u Premier ligi otkako je Liam Rosenior preuzeo vodstvo, remiziravši 2-2 kod kuće protiv Leeds Uniteda.

Bluesi su prethodno pobijedili u sve četiri ligaške utakmice pod vodstvom 41-godišnjeg stručnjaka, koji je početkom siječnja imenovan umjesto Enza Maresca.

Činilo se kako će se serija nastaviti i protiv Leeds Uniteda, posebice nakon što je domaćin vodio 2-0 nakon prvog dijela golovima Joao Pedra (24) i Colea Palmera (58-11m). No, Leeds je u razmaku od 67. do 73. uspio izjednačiti golovima Lukasa Nmeche iz kaznenog udarca i Noaha Okafora. Domaćin je u četvrtoj minuti nadoknade mogao iščupati pobjedu, no Palmer je promašio sjajnu priliku.

Bio je to, vrlo vjerojatno, promašaj sezone. Takav promašaj se ne očekuje od svjetske klase kakva je Palmer, ali svima se događa. Spektakularan promašaj pogledajte OVDJE.

Premier LigaChelseaLeeds UnitedCole Palmer
komentara
