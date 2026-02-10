Salah sve dogovorio s novim klubom? Evo za koga će igrati kada napusti Liverpool, nude mu bogatstvo

Dugo najavljivana saga o transferu Mohameda Salaha u saudijski Al-Ittihad, čini se, ulazi u svoje završno poglavlje. Nakon što je Liverpool u ljeto 2023. godine glatko odbio ponudu vrijednu više od 175 milijuna eura, situacija se drastično promijenila. Egipatska zvijezda sada je, prema posljednjim informacijama, spremna napustiti Liverpool, a saudijski klub pripremio je ponudu koja nadmašuje sve dosadašnje ugovore u svijetu nogometa.

Pukotina u odnosu s trenerom

Zaokret u Salahovom stavu nije se dogodio preko noći. Iako je godinama bio nedodirljivi vođa Liverpoola, ključni trenutak dogodio se u prosincu 2025. godine. Izvori bliski klubu navode "decembarski incident" kao točku prijeloma, kada je Salah javno izrazio nezadovoljstvo radom trenera Arnea Slota, prigovarajući zbog smanjene minutaže i osjećaja da ga se koristi kao "žrtveno janje" za lošije rezultate momčadi. Iako su se tenzije prividno smirile nakon njegovog povratka s Afričkog kupa nacija, narušeni odnos s trenerom ostavio je dubok trag i otvorio vrata odlasku. Salahova statistika ove sezone, sa samo šest postignutih pogodaka u svim natjecanjima do veljače, najslabija je otkako je stigao na Anfield, što dodatno potpiruje priče o kraju jedne velike ere.

Astronomski ugovor

Dok se Salah suočava s izazovima u Liverpoolu, Al-Ittihad je spreman učiniti ga najplaćenijim nogometašem u povijesti. Prema dostupnim informacijama, Salahov agent Ramy Abbas Issa već je otvorio službene pregovore. Na stolu je ugovor koji Salahu jamči tjednu plaću od vrtoglavih 1,4 milijuna eura, što je gotovo trostruko više od njegovih trenutnih primanja u Liverpoolu. S uključenim bonusima i komercijalnim pravima, ta bi se cifra mogla popeti i do 1,75 milijuna eura tjedno. Saudijskom prvaku očajnički je potrebno novo zaštitno lice nakon što su klub nedavno napustili Karim Benzema i N'Golo Kanté, a Salah se vidi kao idealan vođa novog projekta.

Liverpool pred neminovnom odlukom

Uprava Liverpoola sada je u potpuno drugačijoj poziciji nego prije tri godine. Salah ulazi u posljednju godinu svog ugovora koji istječe u ljeto 2027. godine, što znači da je predstojeći prijelazni rok posljednja prilika za ostvarivanje značajne odštete. Iako se ne očekuje da će ponuda doseći onih 175 milijuna eura iz 2023., klub s Anfielda i dalje očekuje pozamašnu svotu koja bi financirala neophodnu rekonstrukciju napadačkog dijela momčadi. Oslobađanje proračuna od Salahove visoke plaće također bi klubu dalo veliku financijsku fleksibilnost za dovođenje novih pojačanja.

Saudijski dužnosnici i uprava Al-Ittihada navodno žele finalizirati cijeli posao prije početka Svjetskog prvenstva u ljeto 2026. kako bi izbjegli bilo kakve komplikacije. S obzirom na Salahovu otvorenost prema transferu i financijsku moć ponude, čini se da je samo pitanje vremena kada će "Egipatski kralj" i službeno zamijeniti crveni dres Liverpoola onim saudijskog velikana.

