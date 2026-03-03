Još 100 dana do Svjetskog prvenstva, a nad Iranom visi veliki upitnik: FIFA i dalje šuti

Do početka Svjetskog prvenstva ostalo je nešto više od sto dana, no situacija na Bliskom istoku baca ozbiljnu sjenu na nastup Irana. Kako prenosi CNN, sve je više otvorenih pitanja oko sudjelovanja iranske nogometne reprezentacije na turniru koji počinje 11. lipnja i traje do 19. srpnja u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Sukobi u regiji, uključujući američke i izraelske napade, dodatno su destabilizirali Iran. U takvim okolnostima sport postaje sporedna tema, ali neizvjesnost oko nastupa reprezentacije postaje sve izraženija. Iran bi svoju prvu utakmicu u skupini trebao igrati 15. lipnja u Los Angelesu protiv Novog Zelanda, no trenutačno je teško predvidjeti kako će se situacija razvijati.

Predsjednik iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj već je javno izrazio sumnju u nastup reprezentacije, poručivši kako je teško razmišljati o Svjetskom prvenstvu u trenutku kada je zemlja pogođena teškim sigurnosnim izazovima. Dodatnu neizvjesnost stvara i politička situacija unutar zemlje, osobito nakon dramatičnih promjena u vrhu vlasti, što otvara pitanje tko bi uopće donio odluku o eventualnom bojkotu.

Svjetska nogometna federacija FIFA zasad ostaje suzdržana. Glavni tajnik Mattias Grafström izjavio je kako je prerano donositi zaključke te da će organizacija pratiti razvoj situacije, naglasivši da je prioritet sigurno i uspješno održavanje turnira sa svim kvalificiranim reprezentacijama.

Neizvjesnost oko Irana postojala je i prije najnovije eskalacije sukoba. Zbog ranije uvedenih ograničenja putovanja u SAD-u, iranskim navijačima onemogućen je ulazak u zemlju, što znači da mnogi neće moći pratiti utakmice svoje reprezentacije uživo u Kaliforniji i Seattleu. Iako su sportaši i stručni stožer izuzeti od zabrane, iranska delegacija već se suočila s problemima prilikom izdavanja viza za ždrijeb u Washingtonu.

Prema rasporedu, Iran je smješten u skupinu G, gdje bi trebao igrati protiv Novog Zelanda, Egipta i Belgije. Ovo izdanje Svjetskog prvenstva bit će najveće u povijesti, s čak 48 reprezentacija.

Utjecaj sukoba već je vidljiv i u drugim sportovima. Katarski nogometni savez privremeno je odgodio domaća natjecanja zbog sigurnosne situacije, dok su ograničenja zračnog prometa stvorila poteškoće momčadima koje putuju na otvaranje nove sezone Formula 1 u Melbourneu.

