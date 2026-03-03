FREEMAIL
ŠOK U SPLITU /

Skočio padobranom s najvišeg nebodera u Hrvatskoj i sletio na auto

Skočio padobranom s najvišeg nebodera u Hrvatskoj i sletio na auto
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Iz tvrtke su također naglasili da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, 'nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti'

3.3.2026.
13:36
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Muškarac je u utorak skočio s vrha Dalmatia Towera u Splitu, najvišeg nebodera u Hrvatskoj, s padobranom na leđima te pritom sletio na automobil, pri čemu nitko nije ozlijeđen, izvijestili su iz uprave zgrade i policije.

Prema dostupnim informacijama, skakač je nakon skoka sletio na automobil marke smart, koji je pritom oštećen, dok je skakač prošao bez težih posljedica.

Iz Westgate grupe, u čijem je vlasništvu neboder, potvrdili su da su upoznati s događajem. "Možemo potvrditi da nitko nije ozlijeđen, što smatramo najvažnijom činjenicom u ovom incidentu. Naša tehnička služba od samog početka intenzivno surađuje sa svim nadležnim tijelima kako bi se u potpunosti rasvijetlile okolnosti i utvrdile sve relevantne činjenice“, navodi se u priopćenju.

 

Izazov za društvene mreže?

Dodaju kako su sa strane Westgate grupe poduzete sve mjere pripravnosti te su, kako ističu, dosljedno ispoštovani svi sigurnosni protokoli. "Očekujemo da će policijska istraga utvrditi počinitelje i njihove motive“, poručili su.

Iz tvrtke su također naglasili da Dalmatia Tower, kao najviši neboder u Hrvatskoj, "nije i ne smije biti prostor za bilo čiju neodgovornu zabavu ili akrobatske aktivnosti koje ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine“.

Prema neslužbenim informacijama, u događaju su sudjelovale dvije mlađe osobe, a spominje se i mogućnost da je riječ o pokušaju izvođenja izazova za društvene mreže. Policija provodi izvide kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Najveći neboder u Hrvatskoj i dalje nema uporabnu dozvolu. Grad Split ne odobrava gradnju 10 katova više i izlazak iz određenih gabarita

