Bivši iranski predsjednik je ipak živ? Iranski mediji tvrde da im je potvrđena informacija

Bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad živ je nakon pokušaja atentata, rekli su u utorak informirani izvori za Iran International. Izvori su rekli da Ahmadinejad nije ozlijeđen i da je premješten na sigurno mjesto.

Tijekom vikenda, tijekom izraelskih napada, iranski mediji su prenosili oprečne izvještaje o njegovoj sudbini, pri čemu su neki mediji tvrdili da je ubijen, dok su drugi rekli da ne mogu potvrditi tu tvrdnju.

Prema prvim informacijama nakon početka rata u Iranu ubijen je iranski ajatolah, Ali Hamenei i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinedžad.

Trump se pohvalio da je eliminirano 48 visokih državnika

Donald Trump se pohvalio da je eliminirano ukupno 48 visokih dužnosnika. Danas se pojavila infromacija da je bivši predsjednik živ. Istu informaciju prenio je i turski medij Yeni Safak. Na X-u su objavili kako su ubijena tri njegova zaštitara u kući u kojoj je bio skriven.

🔴 Yeni Şafak Exclusive: Ahmadinejad is not dead!



🇮🇷 An official from the Tehran office of former President Mahmoud Ahmadinejad, who was allegedly killed in airstrikes carried out by US and Israeli warplanes on the capital Tehran on Saturday, told Yeni Şafak that Ahmadinejad is… pic.twitter.com/8SvsfBjdrr — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) March 3, 2026

"Tri časnika Revolucionarne garde zadužena za zaštitu predsjednika ubijena su u kući za koju se kaže da mu pripada. On sam je živ i zdrav", stoji u objavi turskog medija Yeni Safak.

