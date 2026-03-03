Postoji li plan? Njemačka upozorena na iranske 'uspavane ćelije': 'Pomno pratimo'

Stručnjaci u Njemačkoj upozorili su da bi uspavane ćelije povezane s Iranom mogle izvesti napade u Europi nakon što je Teheran izdao fetvu zbog smrti ajatolaha Alija Hameneija, piše Euronews.

Veliki ajatolah Naser Makarem Širazi izdao je 1. ožujka fetvu kojom poziva na sveti rat protiv SAD-a i Izraela nakon Hameneijeve smrti u zajedničkim američko-izraelskim napadima u subotu.

Fetva je proglasila da su svi muslimani obvezni osvetiti 'krv mučenika' te je SAD i Izrael označila kao 'glavne počinitelje ovog zločina', prema iranskoj državnoj novinskoj agenciji Tasnim.

Fetva je odluka koju donosi islamski vjerski autoritet ili visoki učenjak, obvezujuća za one koji priznaju njegov autoritet.

Teheranski režim ju je više puta koristio kao sredstvo zastrašivanja ili terora. Ajatolah Ruholah Homeini izdao je 1988. fetvu protiv 'nepokajanih' protivnika režima, što je dovelo do masovnih pogubljenja.

Druga Homeinijeva fetva iz 1989. protiv pisca Salmana Rushdieja izazvala je globalne prosvjede i nasilne napade na njegove prevoditelje i izdavače, uključujući pucnjavu na glavnog direktora norveške izdavačke kuće Williama Nygaarda te napad nožem na Rushdieja 2022., u kojem je zadobio teške zdravstvene posljedice i izgubio oko.

'Katalizator mogućih napada u Europi'

Stručnjak za ekstremizam Heiko Heinisch rekao je za Euronews da procjenjuje 'rizik spontanih pojedinačnih napada i aktivacije uspavanih ćelija relativno visokim'.

Istraživač terorizma Nicolas Stockhammer upozorio je da fetva djeluje kao 'katalizator mogućih napada u Europi', utječući na 'postojeće mreže, simpatizere i hibridne aktere' usmjerene na 'difuznu, transnacionalnu bazu potpore'.

Heiko Teggatz, čelnik Sindikata njemačke savezne policije, rekao je da se 'ne može isključiti da će Iran poslati ljude diljem svijeta kako bi izveli terorističke napade na izraelske i američke objekte'.

Američke vlasti upozoravaju na povećane prijetnje napadima 'usamljenih vukova' i aktivacijom uspavanih ćelija.

Dva napada u SAD-u se istražuju

U nedjelju su se dogodila dva napada u Sjevernoj Americi, iako se točni motivi još istražuju. Naoružani napadač ubio je dvije osobe i ranio 14 u baru u gradu Austinu u američkoj saveznoj državi Teksas u nedjelju ujutro. FBI je osumnjičenog identificirao kao Ndiagu Diagnea (53), naturaliziranog američkog državljanina podrijetlom iz Senegala.

Prema navodima policijskih dužnosnika koji su govorili za CBS News i AP, Diagne je tijekom napada nosio majicu s natpisom 'Vlasništvo Alaha' i košulju s iranskom zastavom. U njegovu vozilu pronađen je Kuran, prema riječima vlasti.

FBI istražuje pucnjavu kao mogući terorizam, iako su dužnosnici upozorili da je Diagne imao prethodne mentalne poteškoće. Istražitelji ispituju je li se sam radikalizirao.

Nekoliko sati ranije, boksački klub u Richmond Hillu u Ontariju, u vlasništvu iransko-kanadskog disidenta Salara Gholamija, bio je meta oružanog napada u ranim jutarnjim satima u nedjelju. Nitko nije ozlijeđen.

Gholami, istaknuti organizator prosvjeda protiv režima u Torontu, rekao je za Iran International da vjeruje kako je napad bio 'zastrašivanje usmjereno protiv kritičara Islamske Republike'. Regionalna policija Yorka priopćila je da provodi istragu, ali još nije utvrdila motiv niti izvršila uhićenja.

Promjena razine prijetnje moguća u svakom trenutku

Njemačka je domaćin značajnim iranskim mrežama povezanim s Iranskom revolucionarnom gardom (IRGC). Godine 2022. Babak J bacio je Molotovljev koktel na sinagogu u Bochumu u ime IRGC-a. Iste godine pucano je na kuću rabina u Essenu uz uključenost IRGC-a.

Ministarstvo unutarnjih poslova savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija reklo je za Euronews da trenutačno nema saznanja ni naznaka o konkretnim prijetnjama, ali je priznalo da je 'promjena sigurnosne situacije moguća u svakom trenutku' zbog dinamične situacije.

Ministar unutarnjih poslova Herbert Reul izjavio je: "Ako bude novih saznanja, odmah ćemo reagirati i pojačati mjere."

"Trenutačno nemamo konkretne dokaze o prijetnji, ali naše sigurnosne službe pomno prate razvoj događaja", rekao je bavarski ministar unutarnjih poslova Joachim Herrmann.

Njemačko Savezno ministarstvo unutarnjih poslova priopćilo je da sve sigurnosne službe kontinuirano procjenjuju sigurnosnu situaciju i da su u stanju visoke pripravnosti.

'Trebalo je ranije reagirati'

Heinisch je istaknuo da je od 1979. bilo „više od 100 izvršenih i spriječenih napada u Europi koji se mogu pripisati Iranu”. Izvješće britanske službe MI5 s kraja 2024. spominje 20 pokušaja iranskih napada u Britaniji od siječnja 2022.

Teggatz je pozvao njemačku vladu da odmah suspendira sve programe prihvata u kojima nevladine organizacije sudjeluju u odabiru osoba, posebno spominjući Afganistan, Južni Sudan i Gazu.

Heinisch je kritizirao političke propuste: "Političari su trebali mnogo ranije reagirati na iransku prijetnju, staviti Revolucionarnu gardu na popis terorističkih organizacija i zatvoriti sve džamije povezane s režimom mula, IRGC-om ili Hezbollahom.”

Čak i nakon zatvaranja Islamskog centra u Hamburgu, prema sigurnosnim stručnjacima, nekoliko džamija u Europi i dalje je pod izravnom kontrolom iranskog režima.

Nikad bliže demokraciji

Njemački političar SPD-a Danial Ilkhanipour za Euronews je objasnio zašto mnogi Iranci smatraju da se bliži kraj režima i zašto se više boje sporazuma nego rata.

On kaže da su prizori slavnja među Irancima u egzilu i unutar Irana uznemirili mnoge promatrače u Europi. Jasno je da SAD djeluje iz strateških interesa i da svaki rat najviše šteti nevinim ljudima. Iranci se boje.

Posljednji prosvjedi završili su masakrom u razmjerima kakvi se rijetko viđaju u novijoj iranskoj povijesti.

Pogubljenja, silovanja, represija i nastavak destabilizacije regije od tada su postali dio svakodnevice. Mnogi Iranci vjeruju da bi umjetno održavanje režima na životu putem sporazuma samo dovelo do još smrti i patnje.

S jedne strane, sloboda se čini blizu jer po prvi put stvarno postoji prilika da se riješe omraženog režima. Ali da bi se stvarno dogodila šansa za bolji život, Zapad ne smije stati na pola puta.

Sporazum s drugim ili trećim krugom režima, ili s takozvanim reformistima koji više nemaju kredibilitet među stanovništvom, bio bi izdaja iranskog naroda i odgodio probleme Zapada, smatra ovaj političar.

Povijesna prilika i test za Europu

Prema njemu, Iranci žele istinsku revoluciju koja vodi u pravu demokraciju. Stabilizacija regije nestankom financijskih pokrovitelja Hamasa, Hezbollaha i Hutija imala bi značajne pozitivne učinke, od smanjenja uzroka migracija do osiguravanja trgovačkih ruta.

"Iransko prirodno bogatstvo, u kombinaciji s desetljećima nedovoljnih ulaganja, moglo bi proizvesti učinke usporedive s gospodarskim čudom Zapadne Njemačke 1950-ih — bez potrebe za Marshallovim planom. Situacija u kojoj svi dobivaju, i za iranski narod i za Zapad", kaže Ilkhanipour.

Trenutačno, čini se da se, uz vojno slabljenje režina, sadašnja strategija oslanja na unutarnju imploziju sustava.

"Već postoje naznake prebjega unutar sigurnosnih snaga, nitko ne želi biti posljednja osoba na brodu koji tone", kaže političar koji smatra da bi Europa mogla odigrati ključnu ulogu i da se već sada mora početi pripremati za razdoblje nakon pada režima.

Projekt 'Iran Prosperity' prijestolonasljednika Reze Pahlavija, prema njegovom mišljenju, nudi nacrt.

"Ako Europa ne želi ostati samo promatrač u ovoj povijesnoj prekretnici, čelnici EU-a i Europski parlament trebali bi se što prije uključiti u dijalog s Pahlavijem i njegovim planovima demokratizacije i obnove. Budući da trenutačno nema vidljivih realnih alternativa, teško je razumjeti europski pristup čekanja i promatranja", kaže Ilkhanipour.

Dodaje kako se još jednom pokazuje da SAD razmišlja dugoročnije.

Ipak, valja napomenuti da američka administracija nije sklona Pahlaviju, a pitanje je i je li to ono što za sebe želi iranski narod.

