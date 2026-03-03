Metalnom šipkom krenuo na američkog F-15 pilota: Zapanjujuća snimka obišla svijet
Napeta situacija se smiruje nakon što pilot uspijeva mještane uvjeriti da je Amerikanac, a oni se potom povlače i ostavljaju ga na miru
Objavljena je snimka na kojoj se vidi dramatičan trenutak u kojem stanovnik Kuvajta s metalnom cijevi u rukama prilazi američkom pilotu koji se neposredno ranije katapultirao iz borbenog aviona F-15, javlja Daily Mail u utorak.
Vidi se kako skupina muškaraca, očito uvjerena da je riječ o iranskom borcu, prilazi pilotu i viče. "Odstupite, stanite!", čuje se kako im odgovora pilot.
Oboreni greškom
Podsjetimo, riječ je o pilotu koji se nalazio u jednom od tri američka zrakoplova koja je Kuvajt greškom oborio. Ranije se pojavila i snimka na kojoj se vidi kako avioni u nekontroliranoj spirali padaju prema tlu.
Američko Središnje zapovjedništvo (US CENTCOM) objavilo je da se svih šest članova posade uspješno katapultiralo te da su svi pronađeni, evakuirani i prevezeni u bolnice na liječničke preglede.
Ministarstvo obrane Kuvajta objavilo je da će provesti istragu u svim okolnostima incidenta.
