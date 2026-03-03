Metalnom šipkom krenuo na američkog F-15 pilota: Zapanjujuća snimka obišla svijet

Objavljena je snimka na kojoj se vidi dramatičan trenutak u kojem stanovnik Kuvajta s metalnom cijevi u rukama prilazi američkom pilotu koji se neposredno ranije katapultirao iz borbenog aviona F-15, javlja Daily Mail u utorak.

Vidi se kako skupina muškaraca, očito uvjerena da je riječ o iranskom borcu, prilazi pilotu i viče. "Odstupite, stanite!", čuje se kako im odgovora pilot.

🚨 JUST IN: Video emerges of Kuwaitis aggressively approaching one of our downed fighter pilots, but as soon as the pilot tells them he’s AMERICAN, they back off



It seems the Kuwaitis thought an IRANIAN jet had just been downed, and they were going to take care of business 😆 pic.twitter.com/t7BFEmi20G — Nick Sortor (@nicksortor) March 3, 2026

Napeta situacija se smiruje nakon što pilot uspijeva mještane uvjeriti da je Amerikanac, a oni se potom povlače i ostavljaju ga na miru.

Oboreni greškom

Podsjetimo, riječ je o pilotu koji se nalazio u jednom od tri američka zrakoplova koja je Kuvajt greškom oborio. Ranije se pojavila i snimka na kojoj se vidi kako avioni u nekontroliranoj spirali padaju prema tlu.

Američko Središnje zapovjedništvo (US CENTCOM) objavilo je da se svih šest članova posade uspješno katapultiralo te da su svi pronađeni, evakuirani i prevezeni u bolnice na liječničke preglede.

Ministarstvo obrane Kuvajta objavilo je da će provesti istragu u svim okolnostima incidenta.

