DRAMATIČNI TRENUCI /

Metalnom šipkom krenuo na američkog F-15 pilota: Zapanjujuća snimka obišla svijet

Metalnom šipkom krenuo na američkog F-15 pilota: Zapanjujuća snimka obišla svijet
Foto: Screenshot/X/nicksortor

Napeta situacija se smiruje nakon što pilot uspijeva mještane uvjeriti da je Amerikanac, a oni se potom povlače i ostavljaju ga na miru

3.3.2026.
13:13
Erik Sečić
Screenshot/X/nicksortor
Objavljena je snimka na kojoj se vidi dramatičan trenutak u kojem stanovnik Kuvajta s metalnom cijevi u rukama prilazi američkom pilotu koji se neposredno ranije katapultirao iz borbenog aviona F-15, javlja Daily Mail u utorak. 

Vidi se kako skupina muškaraca, očito uvjerena da je riječ o iranskom borcu, prilazi pilotu i viče. "Odstupite, stanite!", čuje se kako im odgovora pilot.

 

 

Napeta situacija se smiruje nakon što pilot uspijeva mještane uvjeriti da je Amerikanac, a oni se potom povlače i ostavljaju ga na miru.

Oboreni greškom 

Podsjetimo, riječ je o pilotu koji se nalazio u jednom od tri američka zrakoplova koja je Kuvajt greškom oborio. Ranije se pojavila i snimka na kojoj se vidi kako avioni u nekontroliranoj spirali padaju prema tlu.

Američko Središnje zapovjedništvo (US CENTCOM) objavilo je da se svih šest članova posade uspješno katapultiralo te da su svi pronađeni, evakuirani i prevezeni u bolnice na liječničke preglede.

Ministarstvo obrane Kuvajta objavilo je da će provesti istragu u svim okolnostima incidenta. 

POGLEDAJTE VIDEO: Izbjeglički val kreće prema Europi? Jakovina upozorava na katastrofalne posljedice rata u Iranu

IranSadPilot
