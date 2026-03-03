Bivši general u Banjoj Luci otkrio zašto je Trump napao Iran: 'Raspada se svjetski poredak'

Nekadašnji savjetnik za nacionalnu sigurnost u Bijeloj kući i umirovljeni general Michael Flynn kazao je u utorak u Banjoj Luci kako je opasnost od "radikalnog islama" bila povod za intervenciju SAD-a protiv Irana a iznio je i tezu kako se svjetski poredak raspada pa su potrebni novi mehanizmi upravljanja.

Flynn je u Banjoj Luci boravio na poziv vlasti Republike Srpske za čije interese lobira u SAD-u nakon odlaska u mirovinu. Vlada koju kontrolira Milorad Dodik koja za to izdvaja milijune eura angažirala ga je uz procjenu kako on i dalje ima dobre veze u Bijeloj kući unatoč činjenici da je posao savjetnika za nacionalnu sigurnost Donalda Trumpa u njegovu prvom mandatu morao napustiti u veljači 2017. godine nakon nepunih mjesec dana na toj poziciji zbog istraga koje su ga inkriminirale jer je održavao neprimjerene odnose s Rusima.

Tijekom istrage priznao je kako je davao lažne iskaze FBI-ju no u zatvoru nije završio jer ga je Trump pomilovao 2020. godine. Zajedno s Rodom Blagoevichem, bivšim guvernerom Illinoisa koji je zbog korupcije u SAD osuđen na 14 godina zatvora a na slobodi se našao 2020. na temelju Trumpova oprosta, Flynn ima status ključnog lobista RS u Washingtonu.

'Raketa je bila blizu'

U utorak je u sjedištu vlade RS u Banjoj Luci održao predavanje o aktualnoj geopolitičkoj situaciji koje je iz prvog reda slušao Dodik s nizom entitetskih dužnosnika pa se požalio kako je kao i Dodik bio žrtvom politički instrumentaliziranog pravosuđa.

Tvrdio je da je kao svojedobni šef obavještajne službe Središnjeg zapovjedništva američke vojske (CENTCOM) sudjelovao u planiranju potencijalnih operacija u Iranu pa dobro poznaje stanje u regiji u kojoj se sada vodi rat. Kazao je kako su planirane operacije koje su imale veze s kapacitetima za proizvodnju nuklearnog oružja ali i naoružanja poput balističkih raketa koje se sada pokazuje realnom prijetnjom.

"Za malo su (Iranci) pogodili naš nosač zrakoplova. Raketa je bila baš blizu", kazao je Flynn neizravno komentirajući ranije objave iz Teherana da su gađali nosač "Abraham Lincoln" raspoređen u zoni operacija. Američki vojni izvori tvrdili su kako ispaljene rakete "nisu bile niti blizu" plovilu.

Drugim najvažnijim ciljem sadašnjih operacija protiv Irana opisao je uništenje iranske ratne mornarice radi osiguranja nesmetanog prolaza Hormuškim tjesnacem a kazao je i kako je to važna poruka Kini.

'Radikalizirani i opasni islam'

Konstatirao je kako je predmet strateških interesa SAD-a "radikalizirani i opasni islam" koji je opisao globalnom prijetnjom koja se više ne može trpjeti pa je hvalio Trumpovu odluku da zbog toga zarati s Iranom. "Amerika će spriječiti da Iran ikada ima neku vrstu nuklearnog naoružanja", kazao je uz najavu kako će nakon iranske operacije uslijediti velika promjena u globalnim odnosima moći.

Tvrdi kako opasnost od radikalnog islama postoji i na američkom tlu. "Ta se bojišnica preselila u našu kuću i mislim da većina ljudi u Americi to razumije", kazao je Flynn čija je teza da "islam nije religija nego politička filozofija". Migracije, legalne ili nelegalne, označio je kao promjenu koja donosi do napetosti između "kršćanskog i islamskog svijeta" pa iznio tezu da je na europskom kontinentu sada na djelu uspostava "drugog Otomanskog imperija".

Poručio je kako Amerikanci ne vole Europsku uniju jer je "vrlo arogantna" sa svojim vrijednosnim sustavom koji to, navodno, tolerira. Flynn je kritizirao "nametnute modele upravljanja" u koje je uvrstio Ujedinjene narode, EU ali i Daytonski sporazum kazavši kako je došlo vrijeme da se oni preispitaju. Uvjeren je da to više nije održivo pa se založio da velike sile iznova definiraju kako upravljati svijetom.

