BUKTINJA NA BILICAMA /

Trojica zatvorenika stradalih u požaru ostaju u bolnici: Otkriveno njihovo stanje

Trojica zatvorenika stradalih u požaru ostaju u bolnici: Otkriveno njihovo stanje
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Iz Općinskog državnog odvjetništva u Splitu doznaje se kako se na mjestu događaja još uvijek obavlja očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do požara

3.3.2026.
14:29
Hina
Ivo Cagalj/PIXSELL
Trojica zatvorenika koji su se u ponedjeljak nagutali dima u požaru zatvorske ćelije na Bilicama imaju inhalacijske ozljede pa su zadržani u bolnici na nekoliko dana, doznaje se u utorak u KBC-u Split.

Pročelnica Objedinjenog hitnog bolničkog prijema (OHBP) Ivana Ferri-Certić rekla je novinarima da su u ponedjeljak od 19 sati do 20,25 sati primili ukupno 14 bolesnika. Od njih je troje zatvorenika hospitalizirano, a pravosudni policajac koji je sinoć otpušten iz bolnice vratio se na OHBP zbog tegoba koje je osjećao.

Ozlijeđeni i pravosudni policajci

"Taj pacijent i dalje ne izgleda vitalno ugrožen pa mislim da će ponovno biti pušten na kućnu njegu. Svi zaprimljeni pacijenti su imali lakše tjelesne ozljede osim trojice hospitaliziranih zatvorenika, a nitko nije imao opekotine. Oni su bili vitalno ugroženi te su liječeni terapijom kisikom i daljnjim nadzorom", kazala je Ferri-Certić dodavši kako bi u bolnici mogli ostati još koji dan.

Požar u ćeliji splitskog zatvora na Bilicama počeo je oko 18.30 sati, a vatru su ugasili splitski vatrogasci. U požaru je stradalo 14 osoba, među kojima je bilo sedam zatvorenika, šest pravosudnih policajaca i djelatnik Hitne medicinske pomoći koji je bio na intervenciji.

Iz Općinskog državnog odvjetništva u Splitu doznaje se kako se na mjestu događaja još uvijek obavlja očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do požara.

POGLEDAJTE VIDEO: Požar u splitskom zatvoru Bilice: Nećete vjerovati što se zapalilo

