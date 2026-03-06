Dana White najavio spektakl: Prvi prvak Zuffa Boxinga bit će okrunjen ove nedjelje

Zuffa Boxing, nova boksačka promocija na čelu s moćnim direktorom UFC-a Danom Whiteom, nastavlja svoj prodor na svjetsku scenu. Nakon tri uspješna događaja u nešto više od mjesec dana, organizacija je na svom službenom Instagram profilu najavila četvrti po redu spektakl, koji donosi povijesni trenutak: borbu za prvog prvaka u povijesti promocije.

Povijesna borba za inauguralnu titulu

Glavna borba večeri bit će okršaj za svjetsku titulu u kruzer kategoriji između neporaženog Australca Jaija Opetaie i Amerikanca Brandona Glantona. Pobjednik ovog meča ući će u povijest kao prvi borac koji je osvojio pojas Zuffa Boxinga. Ovaj trenutak dobiva na važnosti ako se uzme u obzir da je promocija samo nekoliko dana ranije predstavila svoj raskošni šampionski pojas, ukrašen s preko sedamdeset karata dijamanata i dizajniran po uzoru na prestižne UFC titule. Uz poruku "Nedjeljni program garantirano će isporučiti uzbuđenje!", organizatori su jasno dali do znanja da od ove priredbe, koja će se održati u lasvegaškoj Meta Apex areni.

Ambicije koje mijenjaju svijet boksa

Ovaj događaj samo je djelić šire vizije koju Dana White, u partnerstvu sa saudijskim ministrom zabave Turkijem Al-Sheikhom i krovnom kompanijom TKO Group Holdings, ima za boks. Pokrenuta u siječnju 2026. godine, Zuffa Boxing ima za cilj primijeniti uspješan UFC-ov model na često kaotičan svijet profesionalnog boksa. To podrazumijeva centraliziranu promociju, jasne rang-ljestvice i redovito ugovaranje borbi između najboljih boraca, čime se želi izbjeći dugogodišnja praksa izbjegavanja mečeva. Ipak, reakcije publike na objavu su podijeljene. Dok su neki fanovi izrazili oduševljenje i podršku, drugi su ostali skeptični.

Borba za prvu titulu ključan je trenutak koji će pokazati može li Whiteova vizija zaživjeti i privući širu publiku. S najavljenim budućim projektima, kao što su superborba između Tysona Furyja i Arslanbeka Makhmudova, planovi za boksačku priredbu u Bijeloj kući te pregovori s teškaškim prvakom Oleksandrom Usykom, jasno je da je ovo tek početak ambicioznog pohoda na vrh svjetskog boksa.

