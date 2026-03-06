FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
GLEDAJTE NA VOYO /

Dana White najavio spektakl: Prvi prvak Zuffa Boxinga bit će okrunjen ove nedjelje

Dana White najavio spektakl: Prvi prvak Zuffa Boxinga bit će okrunjen ove nedjelje
×
Foto: Dan Harbut/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Borba za prvu titulu ključan je trenutak koji će pokazati može li Whiteova vizija zaživjeti i privući širu publiku

6.3.2026.
15:25
Vehmir Džakmić
Dan Harbut/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Zuffa Boxing, nova boksačka promocija na čelu s moćnim direktorom UFC-a Danom Whiteom, nastavlja svoj prodor na svjetsku scenu. Nakon tri uspješna događaja u nešto više od mjesec dana, organizacija je na svom službenom Instagram profilu najavila četvrti po redu spektakl, koji donosi povijesni trenutak: borbu za prvog prvaka u povijesti promocije.

Povijesna borba za inauguralnu titulu

Glavna borba večeri bit će okršaj za svjetsku titulu u kruzer kategoriji između neporaženog Australca Jaija Opetaie i Amerikanca Brandona Glantona. Pobjednik ovog meča ući će u povijest kao prvi borac koji je osvojio pojas Zuffa Boxinga. Ovaj trenutak dobiva na važnosti ako se uzme u obzir da je promocija samo nekoliko dana ranije predstavila svoj raskošni šampionski pojas, ukrašen s preko sedamdeset karata dijamanata i dizajniran po uzoru na prestižne UFC titule. Uz poruku "Nedjeljni program garantirano će isporučiti uzbuđenje!", organizatori su jasno dali do znanja da od ove priredbe, koja će se održati u lasvegaškoj Meta Apex areni.

Zuffa Boxing borilački event gledajte samo na platformi VOYO!

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zuffa Boxing (@zuffaboxing)

 

 

 

Ambicije koje mijenjaju svijet boksa

Ovaj događaj samo je djelić šire vizije koju Dana White, u partnerstvu sa saudijskim ministrom zabave Turkijem Al-Sheikhom i krovnom kompanijom TKO Group Holdings, ima za boks. Pokrenuta u siječnju 2026. godine, Zuffa Boxing ima za cilj primijeniti uspješan UFC-ov model na često kaotičan svijet profesionalnog boksa. To podrazumijeva centraliziranu promociju, jasne rang-ljestvice i redovito ugovaranje borbi između najboljih boraca, čime se želi izbjeći dugogodišnja praksa izbjegavanja mečeva. Ipak, reakcije publike na objavu su podijeljene. Dok su neki fanovi izrazili oduševljenje i podršku, drugi su ostali skeptični. 

Zuffa Boxing borilački event gledajte samo na platformi VOYO!

Borba za prvu titulu ključan je trenutak koji će pokazati može li Whiteova vizija zaživjeti i privući širu publiku. S najavljenim budućim projektima, kao što su superborba između Tysona Furyja i Arslanbeka Makhmudova, planovi za boksačku priredbu u Bijeloj kući te pregovori s teškaškim prvakom Oleksandrom Usykom, jasno je da je ovo tek početak ambicioznog pohoda na vrh svjetskog boksa.

POGLEDAJTE VIDEO: Boksački svijet bruji o monstruoznom nokautu!

BoksUfcDana White
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx