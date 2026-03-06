FREEMAIL
SVE NA VOYO /

Spektakl Zuffa Boxinga se bliži: Evo gdje i kada možete gledati sve mečeve

Spektakl Zuffa Boxinga se bliži: Evo gdje i kada možete gledati sve mečeve
Foto: Dan Harbut/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

Gledatelji u Hrvatskoj morat će ostati budni duboko u noć

6.3.2026.
15:13
Sportski.net
Dan Harbut/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia
Nova era boksa, predvođena moćnim dvojcem Danom Whiteom i Turkijem Al-Sheikhom, donosi svoj četvrti događaj koji se iščekuje. U centru pažnje je borba za inauguralni naslov prvaka u kruzer kategoriji. Ljubitelji plemenite vještine u Hrvatskoj i regiji moći će uživati u vrhunskim mečevima, a mi donosimo sve ključne informacije o tome kada i gdje pratiti akciju koja nam stiže izravno iz Las Vegasa.

Točna satnica za hrvatske gledatelje

Iako se priredba održava u nedjelju, 8. ožujka 2026. po lokalnom vremenu u Las Vegasu, gledatelji u Hrvatskoj morat će ostati budni duboko u noć. Zbog značajne vremenske razlike, prijenos uživo započinje u noći s nedjelje na ponedjeljak, 9. ožujka. Uvodne borbe na rasporedu su točno u ponoć. Za one najzagriženije koji čekaju glavne zvijezde večeri, glavni program započinje tri sata kasnije, u 03:00 ujutro po našem vremenu, donoseći vrhunac večeri u dvorani Meta APEX. Prijenos na platformi Voyo počinje od 02:00.

Gdje gledati ekskluzivni prijenos?

Prava za prijenos ovog boksačkog spektakla za Hrvatsku i cijelu regiju osigurala je RTL-ova streaming platforma Voyo, koja će biti glavno odredište za sve koji žele pratiti događaj uživo. Osim toga, borbe će se emitirati i na kanalima Arena Sport, koji pokrivaju područje Balkana. Događaj ima i snažnu međunarodnu distribuciju, a za tržišta Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Latinske Amerike glavni partner je Paramount+, što samo potvrđuje globalne ambicije nove promocije.

BoksMma
