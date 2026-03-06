Tisak gasi svoju popularnu uslugu: Objavljeno što to znači za korisnike

Od početka sljedećeg mjeseca, TISAK gasi uslugu Tisak paket putem koje su građani na prodajnim mjestima Tiska mogli slati, ali i preuzimati pakete na području cijele Hrvatske.

Od ponedjeljka, 16. ožujka, više neće biti moguće predati nove pakete na kioscima Tiska. Preuzimanje već poslanih paketa bit će omogućeno još do srijede, 1. travnja, do kada građani trebaju preuzeti sve pakete koji su predani na kioske Tiska najkasnije do 15. ožujka.

Usluga Tisak paket korisnicima je omogućavala predaju i preuzimanje pošiljaka na širokoj mreži kioska od preko 570 prodajnih mjesta Tiska.

Usluga je obuhvaćala i mogućnost predaje paketa na kioscima drugih prodajnih lanaca, uz dostavu na prodajno mjesto Tiska te se i ta mogućnost ukida.

Odluka o gašenju dio je reorganizacije poslovanja kompanije koja se još više usmjerava na razvoj i širenje vlastite prodajne mreže. Na prodajnim mjestima Tiska i dalje će biti moguće preuzimati pakete dostavnih službi s kojima kompanija surađuje te će se ta usluga dalje razvijati.

POGLEDAJTE VIDEO: Paket iz Sinja do Zagreba putovao 40 dana: Iz Hrvatske pošte objasnili što je pošlo po zlu