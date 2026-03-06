Zelenski brutalno zaprijetio Orbanu, pa zauzvrat dobio ultimatum: 'Imate tri dana!'

Europska komisija ocijenila je u petak “neprihvatljivim” prijetnje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

“Konkretno, u vezi s komentarima predsjednika Zelenskog, mi kao Europska komisija vrlo smo jasni da takva vrsta retorike nije prihvatljiva”, rekao je glasnogovornik Komisije Olof Gill.

Ukrajinski predsjednik zaprijetio je mađarskom premijeru Orbanu zbog spora oko zajma EU koji je blokirala Mađarska. “Nadamo se da jedna osoba u EU neće blokirati 90 milijardi eura i da će ukrajinski vojnici dobiti oružje. U suprotnom, dat ćemo adresu te osobe našim dečkima pa neka razgovaraju na svom jeziku”, rekao je u četvrtak ukrajinski predsjednik.

Glasnogovornik Gill upozorava da trenutačno ima puno zapaljive retorike. “Vjerujemo da takva retorika sa svih strana nije ni korisna niti pogoduje postizanju zajedničkih ciljeva koje svi ovdje imamo”, rekao je Gill.

“Ne smije biti prijetnji državama članicama EU-a. I ponavljam, aktivno razgovaramo sa svim stranama o ovom pitanju. Naš je cilj ovdje natjerati sve da se malo smire, smanje retoriku i ispune ciljeve koje sam ranije spomenuo, a to su poduzimanje svih mogućih koraka kako bismo izvršili pritisak na Rusiju da prekine svoj agresivni rat, da se odobri zajam za Ukrajinu i osigura da naše države članice imaju energetsku sigurnost”, rekao je Gill.

Mađarski ultimatum

Mađarska će obustaviti tranzit ključne robe namijenjene Ukrajini ako Kijev kroz tri dana ne obnovi isporuku nafte naftovodom Družba, zaprijetio je mađarski premijer, javlja The Kyiv Independent.

Prijetnja dolazi usred sve većih napetosti između Kijeva i Budimpešte, jedne od vlada EU-a najsklonijih Moskvi, zbog prekida tranzita ruske nafte u Mađarsku, "Ukrajini smo već obustavili isporuke benzina i dizela. Zasad im još uvijek šaljemo struju, no zaustavit ćemo i tranzit robe ključne za Ukrajinu koja prolazi kroz Mađarsku", rekao je Orban za Kossuth Radio.

Podsjetimo, naftovod Družba, kojim se Mađarska i Slovačka opskrbljuju ruskom sirovom naftom preko ukrajinskog teritorija, izvan pogona je od kraja siječnja. Prema tvrdnjama Kijeva, razlog je ruski napad koji je oštetio energetsku infrastrukturu na zapadu Ukrajine.

Budimpešta i Bratislava, međutim, tvrde da posjeduju dokaze da je naftovod operativan te su zatražile inspekciju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da će razmotriti taj zahtjev ako bude službeno upućen.

Dužnosnik mađarskog Ministarstva energetike Gabor Czepek zatražio je od Ukrajine da u roku od tri radna dana ponovno pokrene Družbu ili omogući pristup mađarskim inspektorima. Zelenski je procijenio da bi popravak naftovoda trajao do mjesec i pol dana, no nije izrazio podršku njegovoj obnovi.

Pritvaranje ukrajinskih bankara

Spor između dviju zemalja dosegnuo je novu razinu u četvrtak navečer, kada je Budimpešta privela sedam zaposlenika ukrajinske državne banke koji su preko Mađarske prevozili gotovinu i zlato. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiga izjavio je da su zaposlenici uzeti "kao taoci" dok su obavljali svoje dužnosti te je zatražio njihovo hitno oslobađanje.

Mađarske vlasti povezale su njihovo pritvaranje sa sumnjama u pranje novca, nakon čega su najavile deportaciju. Ukrajina je taj potez osudila kao "državni terorizam" i "uzimanje talaca", zaprijetivši protumjerama u obliku sankcija.

Ovim je događajima prethodilo Orbanovo upozorenje da će upotrijebiti "političke i financijske alate" kako bi "prisilio" ponovno otvaranje naftovoda. Analitičari njegovu konfrontacijsku retoriku prema Ukrajini povezuju s nadolazećim parlamentarnim izborima u Mađarskoj u travnju, na kojima vladajuća stranka Fidesz prema anketama zaostaje za oporbenom strankom Tisza.

Zelenski je, s druge strane, dao naslutiti da će zamoliti ukrajinsku vojsku da s Orbanom razgovara "na njihovom jeziku", što su neki protumačili kao prijetnju mađarskom čelniku.

Mađarska blokira zajam Ukrajini

Mađarska blokira zajam EU-a Ukrajini od 90 milijardi eura za sljedeće dvije godine. Bez toga zajma već početkom sljedećeg mjeseca Ukrajina bi se mogla naći bez sredstava od kojih ovisi funkcioniranje države.

Budimpešta optužuje Ukrajinu da namjerno oteže s popravkom naftovoda Družba koji nije u funkciji od 27. siječnja. Komisija je u petak rekla da razmatra mogućnost pomoći za nastavak protoka nafte kroz naftovod Družba.

“Mogu potvrditi da Komisija razmatra moguće načine pomoći za nastavak opskrbe naftom, uključujući i moguću financijsku potporu”, rekao je Olof Gill.

Mađarski premijer i njegova stranka Fidesz prvi put su u opasnosti da izgube vlast nakon 16 godina.

Središnja tema njihove kampanje je protivljenje pomoći Europske unije Ukrajini. Orban tvrdi da se EU pomaganjem Ukrajini uvlači u rat, a sebe predstavlja zagovornikom mira.

U četvrtak je Mađarska pritvorila sedam ukrajinskih državljana i dva vozila za prijevoz gotovine te pokrenula kazneni postupak zbog sumnje na pranje novca.

Ukrajina ​zahtijeva ⁠hitno oslobađanje ⁠svojih državljana tvrdeći da su oni zaposlenici štedionice koji su prenosili gotovinu u domovinu.

