Požar u splitskom zatvoru Bilice: Nećete vjerovati što se zapalilo

U splitskom zatvoru Bilice danas je u večernjim satima izbio požar u jednoj od ćelija. Događaj je prijavljen u 18:28, a na terenu su intervenirala četiri vatrogasna vozila i desetero pripadnika vatrogasnih postrojbi.

Prema prvim informacijama, u požaru su se zapalili madraci. Na mjesto događaja odmah su izašle žurne službe, a vatrogasci pokušavaju ugašeni požar i osigurati prostor.

Neslužbeno se doznaje da se trenutno odvija sanacija ćelije te da je nekoliko osoba iz zatvora zatražilo liječničku pomoć zbog udisanja dima. Točan broj ozlijeđenih je zasada nepoznat. Trenutno nema informacija o težim ozljedama.

Osam je ozlijeđenih osoba, potvrđeno je iz splitske bolnice, a u ministarstvu kažu da su dvije osobe lišene slobode (zatvorenici) završile u bolnici

Više detalja o uzroku bit će poznato nakon očevida.