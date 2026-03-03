Nevjerojatna taktika Mossada: Razotkriveno kako su locirali i likvidirali ajatolaha

Operativci izraelske obavještajne službe Mossad hakirali su mrežu prometnih kamera u Teheranu i godinama špijunirali ajatolaha Alija Hamneija, njegove tjelohranitelje i druge visoke iranske dužnosnike, navodi se u izvješću čije detalje je u utorak prenio Daily Mail.

Vjeruje se da je Izrael imao pristup gotovo svim kamerama u gradu, koje Iran inače koristi kako bi nadzirao protivnike režima i vlastite stanovnike.

Pratili su kretanja ključnih tjelohranitelja, a snimke su navodno slane u Tel Aviv i južni Izrael. Mossad je tako stekao detaljne informacije o adresama čuvara, njihovim radnim rasporedima i detalje o tome koga su štitili.

Snimke iz srca Teherana

Posebno korisnim se pokazao kut kamere koji je prikazivao mjesto na kojem su tjelohranitelji parkirali svoje privatne automobile po dolasku u kompleks vrhovnog vođe u ulici Pasteur u samom srcu Teherana.

Kada su izraelski operativci locirali Hamneija, uspjeli su poremetiti i rad desetak mobilnih baznih stanica u blizini ulice Pasteur i tako spriječiti da iranska sigurnosna služba primi obavijesti o mogućim upozorenjima.

Teheran poznavali kao Jeruzalem

"Poznavali smo Teheran kao što poznajemo Jeruzalem", naveo je jedan izraelski obavještajni dužnosnik za Financial Times (FT). "Kada neko mjesto poznajete jednako dobro kao ulicu u kojoj ste odrasli, onda primijetite i najmanju stvar koja odudara", dodao je dužnosnik.

FT također navodi da je Središnja obavještajna agencija (CIA) na terenu imala izvor koji im je dostavio ključne obavještajne podatke. U kombinaciji s izraelskim alatima umjetne inteligencije i algoritmima, taj je izvor omogućio da uđu Hamneiju u trag. Čim su saznali lokaciju sastanka kojeg je ajatolah održavao, odlučili su djelovati, a na svojoj strani imali su i faktor iznenađenja.

Ajatolah je ubijen u napadu u subotu nakon što su zrakoplovi ispalili više desetaka projektila na njegov kompleks, a tijelo mu je pronađeno u ruševinama.

